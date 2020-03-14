В Волгограде предпенсионер устроил ДТП на пустой дороге (ВИДЕО)

Происшествия 14.03.2020 10:04
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14.03.2020 10:04
Один человек пострадал в результате столкновения отечественной легковушки с иномаркой в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне в 20:24 напротив дома №26А по улице Ленина в поселке Гумрак.
57-летний водитель «ВАЗ-2106» на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток, где совершил столкновение с автомашиной «Renault Logan». Примечательно, что в момент ДТП других машин на дороге не было.
В результате ДТП травму кисти получил 45-летний водитель иномарки. Он обратился за медицинской помощью в травмпункт.
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