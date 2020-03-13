Общество 13.03.2020 14:56
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13.03.2020 14:56
В волгоградских аптеках – дефицит медицинских масок. В редакцию ИА «Высота 102» обратился возмущенный волгоградец, который, по его словам, объездил десяток аптек и не нашел нужный товар. «В мире объявили пандемию из-за коронавируса, а маски невозможно купить. Это полное безобразие!», - поделился горожанин.
Журналисты ИА «Высота 102» тоже прошлись по аптекам и убедились в наличии проблемы с медицинскими масками, а точнее - в их отсутствии. В частности, ничем не могли порадовать покупателей в аптеках на улице Краснознаменской. "Что вы, уже давно нет, месяца два. У поставщиков масок нет", - удивленно смотрели на журналиста информагентства фармацевты. В аптеке на остановке Тулака в Советском районе желающих приобрести средства защиты останавливает объявление «В продаже масок нет!!!». Фармацевт сообщила, что товара нет в связи с тем, что «производство не справляется». В другой аптеке в этом же микрорайоне журналисту доверительно сообщили, что «маска при коронавирусе не поможет».
Между тем, напомним, в начале февраля активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» проводили рейды в аптеках Волгограда на предмет наличия противовирусных препаратов и защитных масок. Тогда они отметили дефицит защитных средств, при этом завышения цен не зафиксировали. «Ситуация стабильна, ажиотажа нет, мы будем держать этот вопрос на контроле. Будем проводить рейды регулярно», - резюмировал по итогам февральского рейда депутат Волгоградской облдумы Михаил Струк.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что благодаря принятым мерам на данный момент угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, несмотря на «острую ситуацию» за рубежом. Мишустин отметил, что основная задача правительства — защитить российских граждан.
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