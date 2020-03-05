Общество

В Волгограде отложили благоустройство парка за 77 миллионов рублей

Общество 05.03.2020 15:57
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05.03.2020 15:57


Волгоградское УФАС заблокировало электронный аукцион на благоустройство парка «Долина» в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», с жалобой  на действия заказчика – МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района» - обратилась фирма «КС-Строй». В компании подвергли сомнению целесообразность дополнительного требования, предъявляемого к участникам закупки. В частности, заказчик посчитал необходимым наличие опыта участников аукциона  на протяжении последних трех лет по реконструкции, капитальному строительству и сносу линейных объектов. Авторы жалобы недоумевают: под линейными объектами считаются линии электропередач, связи, трубопроводы, автомобильные дороги и железнодорожные линии. При этом объект закупки – благоустройство парка – линейным не является. И требования к организациям в части опыта по сносу линейных объектов в компании посчитали не соответствующими закону. На время рассмотрения жалобы электронный аукцион заблокирован антимонопольным ведомством. 
Справка. Начальная стоимость контракта на обустройство парка составляет 77 миллионов рублей. Парк на ул. Добрушина в микрорайоне «Долина» площадью 3,5 га должен быть сдан в эксплуатацию осенью 2021 года. Здесь построят  детские и спортплощадки с резиновым покрытием, скейт-парк и площадку для воркаута. На территории появятся площадка для занятия йогой и солнечных ванн,  открытый амфитеатр,  трасса для горного велосипеда и для катания на лыжах.  В парке высадят новые деревья – крымские сосны, ели, березы и ивы. 

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