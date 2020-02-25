Общество

"Ищем причину": в Волгограде многоквартирный дом оказался на краю пропасти

Общество 25.02.2020 16:02
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25.02.2020 16:02



Жители дома №3 по ул. Дзержинского в Тракторозаводском районе вот уже третий день боятся выйти из подъездов после того, как во дворе дома образовался огромный провал. Линия обрыва прошла почти под самым фундаментом. «Страшно не только выйти, но и оставаться в своих квартирах, - переживают люди. – А вдруг теперь и весь дом рухнет?».
 
Трехэтажный дом №3 на ул. Дзержинского – жилой, а на первом этаже располагаются магазины и офисы. Он был построен в 1962 году и аварийным не является.
О том, что случилось во дворе дома, знают в управляющей компании «ЭЖК». Здесь даже составили акт. Но вот как будут устранять последствия провала и самое главное – как повлияет случившееся на целостность конструкций строения – пока непонятно. 
Между тем, в мэрии пояснили, что в настоящее время специальная комиссия с участием представителей муниципальных служб и специалистов управляющей компании выясняет причины произошедшего, а также определяет механизмы и сроки восстановительных работ. Ход  выполнения работ будут контролировать профильные службы районной администрации. Сейчас территория рядом с провалом огорожена. 
Но проживающие в доме жильцы не могут успокоиться. Они так и не знают, насколько безопасно находиться в квартирах. И самое главное - что теперь будет с их домом?

 

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