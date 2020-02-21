Волгоградцы признались, почему боятся ухода Путина

Федеральные новости 21.02.2020 13:45
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21.02.2020 13:45
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства. Об этом свидетельствуют данные доклада Центра политической конъюнктуры, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, сообщает Лента.ru.
Эксперты центра пришли к выводу, что страхи из-за ухода Путина «актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян». Среди наиболее острых и болезненных по своим последствиям страхов авторы доклада назвали борьбу между различными политическими силами, новый передел собственности, снижение социальных обязательств государства, прекращение национальных проектов, потерю авторитета России на мировой арене с угрозой внешнеполитических поражений, а также утрату преемственности власти. «Скажут: это Путин вам обещал, а мы — нет», — опасаются участники исследования.
В числе средне выраженных страхов эксперты выделили обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений, что, по мнению фокус-групп, особенно актуально для Кавказа и других национальных республик. Чуть меньше россиян беспокоит рост коррупции и нарастание угрозы со стороны США.
К периферийным страхам эксперты центра отнесли ухудшение экономической ситуации в стране, снижение обороноспособности, возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта, а также высокую вероятность войны со странами НАТО.
Исследование было проведено 29 января на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.
Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что у россиян существует большой запрос на перемены и нет страха перед изменениями. По его мнению, доверие россиян к прежнему правительству подорвали изменения в пенсионном законодательстве. Он также напомнил, что, когда Путин избирался в президенты полтора года назад, он прямо заявил о грядущих переменах, которые не смогло реализовать прежнее правительство. Новый кабмин должен ответить на общественный запрос и изменить к лучшему ситуацию в экономике и социальной сфере.
Между тем, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК, в докладе приводятся соответствующие высказывания участников фокус-групп.
«В стране установится бардак, беспорядок»; «Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдет».
«Зюганов, Жириновский, Явлинский, будет куча мала»; «Единая Россия», партия власти развалится, и все захотят кусок побольше урвать, делиться, кусаться будут».
«Не вижу я преемника, который бы стал вместо Путина президентом»; «Какой бы он (Путин) ни был хороший, плохой, вместо него я не представляю, кого можно было бы поставить».
«Доплаты на детей с трех до семи лет могут отменить, скажут, что это невыгодно, что это не надо»; «Большинство программ свернется, потому что все это со скрипом идет, президент постоянно всех пинает, и если воли этого человека не будет, все плачевно закончится»; «Скажут: это Путин вам обещал, а мы — нет».
Другие страхи и риски средней выраженности — это рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.
«У Путина с Кадыровым все хорошо, хорошее взаимопонимание, из «боевиков его вытащил» и восстановил город»; «Если дань платить не будем, на Северном Кавказе расстроятся»; «Если Путин уйдет, перестанут деньги туда поступать, и все».
«Сменится власть, старые воровали, придут новые, и старые и новые будут воровать»; «Коррупция будет раздуваться до невообразимых размеров».
«Единственный большой плюс Владимира Владимировича в том, что наша страна защищена от внешних угроз, которые сыпятся с Америки»; «Если бы не Путин, нас бы уже не было»; «Если Путин уходит, то Америка почувствует себя более свободной»; «Я боюсь американцев, реально их боюсь, потому что их власть она безумная».
К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.
«Пока за кость будут драться, экономикой некому будет заниматься»; «Экономика может падать из-за начавшейся борьбы за власть».
«Военная мощь упадет, мне кажется. Вот с армией что связано, ведь он (Путин) поднял армию. Танки ведь делаем? … Самолеты делаем? … Подводные лодки делаем? … Он уйдет, и, мне кажется, это опять пойдет на нет».
«Будут народные волнения», «бунт населения».
«Путин старается все решать мирным путем. Другой на его месте уже войну бы начал».
Такие мнения высказывали участники фокус-групп.
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