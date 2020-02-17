На даче в Волжском сгорели два человека





В Волжском в СНТ «Здоровье химика» погибли два человека в результате пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании дачного дома поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 22-28. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22:48.

На месте были обнаружены тела погибших. Один из них – 57-летний мужчина, личность второго погибшего устанавливается. На месте работают специалисты пожарной лаборатории, выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.



