Общество 14.02.2020 14:02
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14.02.2020 14:02
Почти 2 миллиона рублей нашлись в ГАУ «Спортивный клуб Ротор» на покупку люксовой иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», гендиректор учреждения Андрей Рекечинский подписал документацию о закупке черного седана Toyota Camry c определенными требованиями к авто.
В частности, в салоне иномарки должно быть много кожи – это рулевое колесо с обивкой из натурального материала, селектор КПП, обивка сидений. Также в салоне должно быть крепление для детских автокресел, а передние сидения оборудованы конструкцией передних сидений, снижающих вероятность травмы шеи. Еще один раздел требований – система контроля и информирования об усталости водителя, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система автоматического переключения дальнего света на ближний, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, сигнализация с датчиками открытия дверей и капота и т.д. Комфорт в новом автомобиле для спортивного клуба должен быть обеспечен за счет электрорегулировки сидений в четырех направлениях, складываемого второго ряда сидений, подогрева рулевого колеса и передних сидений, электрообогрева лобового стекла и т.д.
Напомним, весной прошлого года спортивный клуб приобрел микроавтобус стоимостью около 2,5 миллиона рублей. Купить автомобиль удалось не с первого раза – сначала руководство ГАУ разместило извещение о закупке микроавтобуса за 3 миллиона рублей, но потом от этих планов отказалось. Однако в итоге вожделенный микроавтобус стал собственностью клуба. По случайному стечению обстоятельств это совпало с периодом, когда «Ротор» стал исправлять допущенные ранее провалы в играх. Сегодня, как известно, волгоградский «Ротор» находится на первом месте в турнирной таблице ФНЛ.
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