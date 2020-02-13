В Волгограде возродят еще один спортивный объект, где ступала нога Елены Исинбаевой

Общество 13.02.2020 14:38
0
13.02.2020 14:38
Муниципалитет начал разработку проекта планировки территории стадиона «Монолит» в Краснооктябрьском районе Волгограда. После реконструкции волгоградцы получат еще один современный легкоатлетический комплекс с футбольным полем, манежем, открытыми спортивными площадками. Прилегающая к стадиону территория также будет благоустроена, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Построенный более полувека назад стадион «Монолит» никогда комплексно не ремонтировался. Из-за отсутствия должного ухода вся спортивная инфраструктура окончательно разрушилась в нулевые годы 21 века. Более 10 лет стадион не функционирует. Приступить к его реконструкции городские власти смогли только после того, как этот объект был передан из собственности Минобороны РФ ГКУ «СШОР по легкой атлетике». Помощь в реализации проекта окажет Минспорта РФ.
Напомним, на стадионе «Монолит» воспитывались и тренировались известные на весь мир спортсмены - двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый и многие другие. Ранее в Волгограде приступили к ремонту спортивной школы №1 по спортивной гимнастике, где в детстве тренировалась олимпийская чемпионка, а теперь – дочь Елены Исинбаевой после того, как она попросила об этом президента России Владимира Путина. С просьбой о реконструкции "Монолита" Елена Исинбаева несколько лет назад обращалась к экс-министру спорта РФ Виталию Мутко.
Реклама
Перетягивание сосиски и бег в гигапамперсах: на празднование Масленицы в Волгограде потратят 1,5 миллиона рублей13.02.2020 21:07
Общество 13.02.2020 21:07
«Борьба продолжается»: в УФАС прокомментировали конкурс на оказание услуг по содержанию кладбищ в Волгограде13.02.2020 18:05
Общество 13.02.2020 18:05
Прокуратура начала проверку после затопления кипятком музыкальной школы в Волгограде13.02.2020 17:17
Общество 13.02.2020 17:17
В Волгограде после расследования УФСБ за молчание о преступлении осуждена жительница Красноармейского района13.02.2020 15:24
Общество 13.02.2020 15:24
В Волгограде устранению коммунальной аварии мешает дерево13.02.2020 09:01
Общество 13.02.2020 09:01
В Волжском УК заставляют сбивать сосульки13.02.2020 08:27
Общество 13.02.2020 08:27
Закупка 30 автомобилей за счет бюджета Волгоградской области озадачила автодилеров12.02.2020 21:10
Общество 12.02.2020 21:10
Три дня без воды: в Волгограде разобрали киоск из-за аварии на трубопроводе12.02.2020 11:02
Общество 12.02.2020 11:02
«Не могу спать от боли»: онкобольной без гражданства из Волгоградской области – о жизни без лекарств12.02.2020 09:56
Общество 12.02.2020 09:56
Трассы Волгоградской области заметет мокрым снегом12.02.2020 08:52
Общество 12.02.2020 08:52
Волгоградцев предупредили о появлении горячей воды зеленого цвета12.02.2020 08:33
Общество 12.02.2020 08:33
В Волжском из-за аварии снизят давление подачи воды11.02.2020 21:34
Общество 11.02.2020 21:34
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» решили замолчать скандал с беременной сотрудницей11.02.2020 14:16
Общество 11.02.2020 14:16
В Волжском установили билборды с портретами экс-министра СССР11.02.2020 13:57
Общество 11.02.2020 13:57
В Волгограде определили старого-нового хозяина кладбищ11.02.2020 11:25
Общество 11.02.2020 11:25
Реклама