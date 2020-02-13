Общество

В Волгограде возродят еще один спортивный объект, где ступала нога Елены Исинбаевой

Общество 13.02.2020 14:38
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13.02.2020 14:38


Муниципалитет начал разработку проекта планировки территории стадиона «Монолит» в Краснооктябрьском районе Волгограда. После реконструкции волгоградцы получат еще один современный легкоатлетический комплекс с футбольным полем, манежем, открытыми спортивными площадками. Прилегающая к стадиону территория также будет благоустроена, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Построенный более полувека назад стадион «Монолит» никогда комплексно не ремонтировался. Из-за отсутствия должного ухода вся спортивная инфраструктура окончательно разрушилась в нулевые годы 21 века. Более 10 лет стадион не функционирует. Приступить к его реконструкции городские власти смогли только после того, как этот объект был передан из собственности Минобороны РФ ГКУ «СШОР по легкой атлетике». Помощь в реализации проекта окажет Минспорта РФ. 

Напомним, на стадионе «Монолит» воспитывались и тренировались известные на весь мир спортсмены - двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый и многие другие. Ранее в Волгограде приступили к ремонту спортивной школы №1 по спортивной гимнастике, где в детстве тренировалась олимпийская чемпионка, а теперь – дочь Елены Исинбаевой после того, как она попросила об этом президента России Владимира Путина. С просьбой о реконструкции "Монолита" Елена Исинбаева несколько лет назад обращалась к экс-министру спорта РФ Виталию Мутко.   

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