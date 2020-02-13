В Волжском УК заставляют сбивать сосульки

Общество 13.02.2020 08:27
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13.02.2020 08:27
В адрес четырех УК власти Волжского направили предписания в связи с неубранной наледью на крышах домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, опасные сосульки обнаружены на домах, находящихся в введении ООО «УК Спутник», ООО «Жилищное хозяйство», ООО «УК КЖД» и ООО «Первая жилищная компания». Напомним, что уборка наледи на крышах и входных группах многоквартирных домов находится в зоне ответственности управляющих организаций. Коммунальщики обязаны очищать от снега и наледи подходы к подъездам, пешеходные дорожки вдоль домов, отмостки, подходы к контейнерным площадкам, а также удалять обледенения, образующиеся на кровлях, водосточных системах и входных группах.
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