В Волжском из-за аварии полгорода останется без воды

Общество 11.02.2020 21:34
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11.02.2020 21:34
В связи с аварией на водоводе завтра с 9 утра будет снижено давление подачи питьевой воды в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, проблемы с водоснабжением будут испытывать жители микрорайонов от улицы Пионерская до поселка Металлург. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - завтра в 20-00. В пресс-службе МУП "Водоканал" пояснили, что авария произошла на водоводе D900, идущего от насосной станции 3-го подъема, питающего 4-ый подъем.
Администрация предприятия приносит извинения за неудобства и просит волжан запастись водой.
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