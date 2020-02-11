Общество

В Волжском установили билборды с портретами экс-министра СССР

Общество 11.02.2020 13:57
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11.02.2020 13:57


Необычные билборды установили на улицах Волжского. На тематических баннерах – не реклама еды или машин, или изображение красоток, а портрет основателя города Федора Георгиевича Логинова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, так здесь решили отметить 120-летнюю годовщину со дня рождения первого начальника тогда еще Сталинградской, а ныне – Волжской ГЭС. Баннеры установлены на проспекте Ленина и улице Карбышева. 
120-летие Федора Георгиевича Логинова в Волжском отметят большой и разнообразной программой, рассчитанной на все поколения горожан. Жители города увидят архивную фотовыставку, молодежь примет участие в квестах, посвященных истории и достопримечательностям Волжского, а также в мемориальном забеге от ФОКа «Русь» до плавательного бассейна. Конкурсы рисунков, тематические викторины и кинолектории, спортивные соревнования в учебных и дошкольных учреждениях города, библиотеках, подростковых и спортивных клубах стартуют с 13 февраля и продлятся до конца следующей недели.
19 февраля, в день 120-летия со дня рождения основателя Волжского, состоится возложение цветов у памятника основателю города, а в ДК «ВГС» юбилей отметят большой программой и презентацией книги «Федор Логинов» Анатолия Житнухина. Книга увидела свет в прошлом году – она вышла в серии «Жизнь замечательных людей».
Справка. Федор Георгиевич Логинов возглавлял строительство ГЭС с 1950 по 1954 годы, затем он стал министром строительства электростанций СССР. Скончался основатель города Волжский в Москве в 1958 году, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

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