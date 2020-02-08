Не вняли предупреждению: в Волгоградской области 19 владельцев машин поймали на пьянстве

Общество 08.02.2020 10:39
5
08.02.2020 10:39
В Волгоградской области подвели итоги профилактического рейда, который прошел накануне на дорогах региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, выявлено 909 различных нарушений ПДД, среди которых 19 фактов грубых нарушений – управления транспортом в состоянии опьянения (7 фактов) и зафиксированных отказов водителей от прохождения медицинского освидетельствования (12 фактов).
Помимо этого, 10 раз водители пересекали перекрестки на запрещающий (красный) сигнал светофора, допустили 4 выезда на полосу встречного движения, выявлено также 52 факта не предоставления преимущества пешеходам. В населенных пунктах в зонах трасс федерального значения к административной ответственности привлечено 11 пешеходов, проигнорировавших требования об использовании светоотражающих элементов при движении по проезжей части. Кроме этого, средствами автоматической видеофиксации зафиксировано 4127 нарушений правил дорожного движения.
Напомним, сотрудники ГИБДД предупреждали накануне о проводимой операции. Однако и это не помогло – некоторые водители продолжали нарушать правила движения.
Справка: С начала года на территории Волгоградской области произошло 7 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях три человека погибли, 10 получили различные травмы. Подразделениями ГИБДД с начала января выявлен 341 нетрезвый водитель, еще 328 водителей отказались от прохождения мед освидетельствования. Подразделениями дознания возбуждены 94 уголовных дела в отношении водителей ранее лишенных прав за нетрезвое вождение, но вновь задержанных в состоянии опьянения за рулем.
Реклама
В Волгограде чучело Масленицы установит новый рекорд по высоте08.02.2020 10:32
Общество 08.02.2020 10:32
«Ты сюда не ходи»: волгоградцы зовут коммунальщиков на ликвидацию сосулек08.02.2020 09:17
Общество 08.02.2020 09:17
В Волгограде под видом комиссионки незаконно выдавали займы07.02.2020 16:21
Общество 07.02.2020 16:21
«Остановись, мгновенье»: эффектные виды заснеженных улиц Волгограда07.02.2020 13:34
Общество 07.02.2020 13:34
Жители Волгоградской области бросились наверстывать зимние забавы07.02.2020 11:44
Общество 07.02.2020 11:44
В центре Волгограда благоустроят запущенный сквер с трагичной историей07.02.2020 09:37
Общество 07.02.2020 09:37
В Волгограде из-за снегопада закидали улицы рекордным количеством реагентов07.02.2020 08:18
Общество 07.02.2020 08:18
«ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует ресурсы для ликвидации последствий сильного снегопада06.02.2020 17:30
Общество 06.02.2020 17:30
Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных Росреестра06.02.2020 16:22
Общество 06.02.2020 16:22
В Волгоградской области завтра пройдут «облавы» на пьяных водителей06.02.2020 16:11
Общество 06.02.2020 16:11
Комментарии 13
В Волжском сняли на видео, как припаркованные авто тормозят уборку улиц06.02.2020 15:40
Общество 06.02.2020 15:40
Комментарии 11
Проверят три города: в Волгоградскую область нагрянула инспекция фонда ЖКХ06.02.2020 14:32
Общество 06.02.2020 14:32
Комментарии 11
Волгоградцы в снегопад отказываются от личных автомобилей06.02.2020 13:08
Общество 06.02.2020 13:08
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншами06.02.2020 12:52
Общество 06.02.2020 12:52
Комментарии 12
В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицей06.02.2020 12:18
Общество 06.02.2020 12:18
Реклама