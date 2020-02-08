Общество

Не вняли предупреждению: в Волгоградской области 19 владельцев машин поймали на пьянстве

Общество 08.02.2020 10:39
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08.02.2020 10:39


В Волгоградской области подвели итоги профилактического рейда, который прошел накануне на дорогах региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, выявлено 909 различных нарушений ПДД, среди которых 19 фактов грубых нарушений – управления транспортом в состоянии опьянения (7 фактов) и зафиксированных отказов водителей от прохождения медицинского освидетельствования (12 фактов).
   Помимо этого, 10 раз водители пересекали перекрестки  на запрещающий (красный) сигнал светофора, допустили 4  выезда на полосу встречного движения, выявлено также 52 факта не предоставления преимущества пешеходам. В населенных пунктах в зонах трасс федерального значения к административной ответственности привлечено 11 пешеходов, проигнорировавших требования об использовании светоотражающих элементов при движении по проезжей части. Кроме этого, средствами автоматической видеофиксации зафиксировано 4127 нарушений правил дорожного движения.
Напомним, сотрудники ГИБДД предупреждали накануне о проводимой операции. Однако и это не помогло – некоторые водители продолжали нарушать правила движения. 
   Справка: С начала года на территории Волгоградской области произошло 7 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях три человека погибли, 10 получили различные травмы. Подразделениями ГИБДД с начала января выявлен 341 нетрезвый водитель, еще 328 водителей отказались от прохождения мед освидетельствования. Подразделениями дознания возбуждены 94 уголовных дела в отношении водителей ранее лишенных прав за нетрезвое вождение, но вновь задержанных в состоянии опьянения за рулем.

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