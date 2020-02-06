В Волгоградской области завтра пройдут «облавы» на пьяных водителей

Общество 06.02.2020 16:11
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06.02.2020 16:11
7 февраля 2020 года сотрудники волгоградской Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на предмет выявления нетрезвых водителей. Об этом предупредили в ГУ МВД по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Под пристальное внимание сотрудников Госавтоинспекции попадут водители в Волгограде и в отдельных районах региона.
Повышенное внимание будет уделено выявлению таких нарушений ПДД как управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Помимо этого инспекторы обратят внимание на нарушение правил использования ремней безопасности, выезд на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки детей.
Справка. С начала года на территории Волгоградской области произошло 7 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях три человека погибли, 10 получили различные травмы. Подразделениями ГИБДД с начала января выявлен 341 нетрезвый водитель, еще 328 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Подразделениями дознания возбуждены 94 уголовных дела в отношении водителей, ранее лишенных прав за нетрезвое вождение, но вновь задержанных в состоянии опьянения за рулем.
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