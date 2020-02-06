Общество 06.02.2020 09:40
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06.02.2020 09:40
Волгоградцев приглашают ознакомиться с проектом обновления территории рядом с областной клинической больницей №1. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, изучить градостроительную документацию с 8 февраля по 10 марта можно будет на официальном сайте мэрии. Экспозиция в департаменте по градостроительству и архитектуре откроется 10 марта.
Проектом предусмотрено обустройство участков, пересекающих трамвайные пути, ведущих к новому жилому комплексу на улице Ангарской и больнице. Также могут появится дополнительные въезды на эту территорию со стороны улиц Рокоссовского и Бурейской.
Переезд через трамвайные пути на Ангарской вблизи медучреждения реконструируют. В частности, заменят участки рельсошпальной решетки. Рядом с главным входом в больницу проект предусматривает устройство разворотной площадки и создание новой прогулочной зоны.
Территория рядом с учреждением здравоохранения вошла в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2020 год. Все предложения, озвученные волгоградцами во время публичных слушаний, будут учтены при подготовке заключения.
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