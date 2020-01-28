



Администрация Дзержинского района продолжает сносить постройки, которые чиновники считают самовольными. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение администрации, в районе будут демонтированы сразу несколько объектов. Это – торговый павильон на Симонова, 28а, металлическая конструкция с надписью «Дрим» на шоссе Авиаторов на повороте к поселку Гумрак и восемь разноцветных гаражей на ул. Нильской у здания №1.

Собственникам объектов дали пять дней на выполнение указания чиновников. В противном случае сооружения снесут силами муниципальных служб, а затем владельцам выставят счет на оплату услуг.

Накануне, напомним, по распоряжению администрации Дзержинского района попытались снести конюшни на территории усадьбы «Сосновый Бор». Спасло животных решение Дзержинского районного суда о введении обеспечительных мер на распоряжение чиновников. Однако юристы районной администрации уже оспорили это решение суда.

Фото из архива ИА "Высота 102".