Общество 28.01.2020 17:24
14
28.01.2020 17:24
Администрация Дзержинского района продолжает сносить постройки, которые чиновники считают самовольными. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение администрации, в районе будут демонтированы сразу несколько объектов. Это – торговый павильон на Симонова, 28а, металлическая конструкция с надписью «Дрим» на шоссе Авиаторов на повороте к поселку Гумрак и восемь разноцветных гаражей на ул. Нильской у здания №1.
Собственникам объектов дали пять дней на выполнение указания чиновников. В противном случае сооружения снесут силами муниципальных служб, а затем владельцам выставят счет на оплату услуг.
Накануне, напомним, по распоряжению администрации Дзержинского района попытались снести конюшни на территории усадьбы «Сосновый Бор». Спасло животных решение Дзержинского районного суда о введении обеспечительных мер на распоряжение чиновников. Однако юристы районной администрации уже оспорили это решение суда.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области оценил ретро-девушек28.01.2020 16:30
Общество 28.01.2020 16:30
Пограничные институты ФСБ России набирают волгоградцев28.01.2020 16:21
Общество 28.01.2020 16:21
В Волгограде скончался экс-кандидат в депутаты гордумы28.01.2020 15:58
Общество 28.01.2020 15:58
Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитам28.01.2020 11:07
Общество 28.01.2020 11:07
«Похожа на собаку-людоеда»: волгоградцы сняли на видео опасного пса на злосчастной улице Рионской28.01.2020 10:33
Общество 28.01.2020 10:33
Волгоградцам пригрозили штрафами за долги по коммуналке28.01.2020 09:29
Общество 28.01.2020 09:29
Комментарии 15
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в Волгограде27.01.2020 18:18
Общество 27.01.2020 18:18
Комментарии 23
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»27.01.2020 15:00
Общество 27.01.2020 15:00
В Волгограде отрепетировали праздничный салют27.01.2020 13:11
Общество 27.01.2020 13:11
Под действие антитабачного закона попала волгоградская подземка27.01.2020 11:04
Общество 27.01.2020 11:04
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сноса27.01.2020 09:45
Общество 27.01.2020 09:45
Комментарии 11
В Волгограде в час пик произошел сбой в движении трамваев и троллейбусов27.01.2020 09:38
Общество 27.01.2020 09:38
Коммунальный коллапс на севере Волгограда ликвидировали на третьи сутки27.01.2020 08:36
Общество 27.01.2020 08:36
«Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантов27.01.2020 06:18
Общество 27.01.2020 06:18
Комментарии 15
«Настоящее кощунство над животными»: появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в Волгограде26.01.2020 20:35
Общество 26.01.2020 20:35
Комментарии 17
Реклама