Общество

Администрация Дзержинского района Волгограда дает пять дней на снос гаражей

Общество 28.01.2020 17:24
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28.01.2020 17:24


Администрация Дзержинского района продолжает сносить постройки, которые чиновники считают самовольными. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение администрации, в районе будут демонтированы сразу несколько объектов. Это – торговый павильон на Симонова, 28а, металлическая конструкция с надписью «Дрим» на шоссе Авиаторов на повороте к поселку Гумрак и восемь разноцветных гаражей на ул. Нильской у здания №1.
Собственникам объектов дали пять дней на выполнение указания чиновников. В противном случае сооружения снесут силами муниципальных служб, а затем владельцам выставят счет на оплату услуг. 
Накануне, напомним, по распоряжению администрации Дзержинского района попытались снести конюшни на территории усадьбы «Сосновый Бор». Спасло животных решение Дзержинского районного суда о введении обеспечительных мер на распоряжение чиновников. Однако юристы районной администрации уже оспорили это решение суда. 
Фото из архива ИА "Высота 102".

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