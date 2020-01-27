Телеком

День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряниками

Телеком 27.01.2020 12:32
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27.01.2020 12:32


«Ростелеком» поддержал празднование Дня студента в Волгограде. В этом году молодежный праздник состоялся на новом ледовом катке в парке «Раздолье» в пойме реки Царицы, соединив спортивную и праздничную составляющие. Его участниками стали студенты Волгоградского государственного университета. Гостей праздника ждала насыщенная шоу-программа с состязаниями, конкурсами и флеш-мобами. «Ростелеком», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, организовал площадку с горячим чаем, брендированными пряниками, сувенирами и оригинальной фотозоной. Заинтересованным посетителям сотрудники компании рассказывали об услугах и сервисах национального цифрового провайдера.
«Быть с будущим на одной волне – это значит поддерживать молодежь, создавать условия для обучения, самореализации и роста, слушать и слышать молодое поколение. Студенты – это золотой фонд нашего города, поэтому так важно, чтобы им было комфортно не только в учебе. Для нас большая честь быть рядом с ними в этот праздничный день, разделить радость и веселье, поддержать праздничную атмосферу, ведь именно из таких моментов складывается доверие, уважение, социальная ответственность, закладываются основы взаимоотношений с обществом и городской средой в целом», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Мы рады встретить у себя такой прекрасный праздник молодости, студенчества, юности и надежд. Вдвойне приятно, что у такого масштабного городского мероприятия надежные и неравнодушные партнеры, готовые поддерживать и создавать настроение, творить будущее вместе с молодым поколением. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с “Ростелекомом” в проведении совместных мероприятий на нашей площадке», – отметил Андрей Еркин, директор парка «Раздолье».
Поддержка празднования Дня студента в Волгограде стала уже традиционной для «Ростелекома». Пятый год подряд компания выступает партнером этого мероприятия.
«Уже который год с нами рука об руку идет наш партнер “Ростелеком”, с которым мы взаимодействуем не только в вопросах организации мероприятий празднично-развлекательного характера, но и в совместных образовательных проектах, в том числе по работе профильной кафедры и организации практики для студентов. Уверена, что наша общая работа и результативное взаимодействие будет продолжаться и пополняться новыми идеями, проектами и праздниками», – рассказала Алла Калинина, врио ректора Волгоградского государственного университета.
Партнерство в области молодежного спорта, творческих и образовательных инициатив – важная часть корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» в Волгограде. В активе компании – проведение межвузовских игр КВН по видеоконференцсвязи, экскурсии для студентов на объекты телеком-инфраструктуры, социальные проекты с театрами, благотворительные акции, образовательные проекты и многое другое.

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