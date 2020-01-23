Волгоградцы одолевают МФЦ из-за обещанных Путиным детских пособий





Волгоградцы потянулись в МФЦ и центры социальной защиты за новыми детскими пособиями, которые пообещал семьям с детьми президент России Владимир Путин в послании федеральному посланию. Однако, сообщает ИА «Высота 102», в МФЦ оформлением новых пособий не занимаются. «И когда будем, неизвестно, - пояснили в одном из центров. – Никакой информации у нас нет. Ориентировочно - не раньше апреля-мая. А живые деньги мамочки получат, дай Бог, к лету».

Напомним, президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По его словам, такие выплаты на ребёнка первоначально составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году они могут вырасти вдвое — до 11 тысяч рублей. Выплачивать их будут семьям, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума.

Обещание повысить детские пособия, как и материнский капитал прозвучали уже после того, как был принят федеральный бюджет. Теперь в срочном порядке депутатам Госдумы придется вносить в главный финансовый документ страны изменения.



