Волгоградцы одолевают МФЦ из-за обещанных Путиным детских пособий

Общество 23.01.2020 11:33
17
23.01.2020 11:33
Волгоградцы потянулись в МФЦ и центры социальной защиты за новыми детскими пособиями, которые пообещал семьям с детьми президент России Владимир Путин в послании федеральному посланию. Однако, сообщает ИА «Высота 102», в МФЦ оформлением новых пособий не занимаются. «И когда будем, неизвестно, - пояснили в одном из центров. – Никакой информации у нас нет. Ориентировочно - не раньше апреля-мая. А живые деньги мамочки получат, дай Бог, к лету».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По его словам, такие выплаты на ребёнка первоначально составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году они могут вырасти вдвое — до 11 тысяч рублей. Выплачивать их будут семьям, где доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума.
Обещание повысить детские пособия, как и материнский капитал прозвучали уже после того, как был принят федеральный бюджет. Теперь в срочном порядке депутатам Госдумы придется вносить в главный финансовый документ страны изменения.
Реклама
Очередной суд признал сговор администрации Волгограда и похоронного монополиста23.01.2020 13:15
Все под контролем: в Волгоградской области масштабно учились тушить и спасать23.01.2020 11:54
Самая пожилая жительница Волгоградской области родилась за семь лет до революции23.01.2020 11:10
«Почтовые муки»: жители центра Волгограда пожаловались на хаотичную доставку посылок23.01.2020 10:54
В Волгоградской области власти района отдали бизнесмену земли природного парка23.01.2020 10:12
Чиновники Волгоградской области выбрали новый цвет для автомобилей бизнес-класса23.01.2020 09:34
Больше нормы в 300 раз: в Волгоградской области в «незамерзайке» нашли смертельную дозу метанола23.01.2020 08:32
К бесам и семейным ссорам: Волгоградская облдума закупает вилки и ложки22.01.2020 21:26
В квартире сироты из Волгограда, за которую вступился глава СКР Бастрыкин, появились газ и горячая вода22.01.2020 18:22
Волгоградский суд «ткнул носом» фонд капремонта в трещины на фасаде жилого дома22.01.2020 17:15
В Волгоградской области ожидают обледенения автодорог22.01.2020 16:58
Сбербанк проведет лекции по актуальным финансовым инструментам в вузах страны22.01.2020 16:57
В Волгоградской области прокуратура лишила водительских прав двоих наркоманов22.01.2020 16:39
В торговых центрах Волгограда закроют контактные зоопарки, а животных раздадут22.01.2020 16:27
В Волгограде Роспотребнадзор закрыл опасное для детей жилище маньяка в квест-игре «Логово»22.01.2020 15:48
Реклама