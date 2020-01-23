



В Волгоградской области количество пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше, получающих страховые пенсии, составляет 101 751 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области, из них 114 человек достигли, а некоторые и перешагнули столетие. Из долгожителей самый пожилой мужчина проживает в Советском районе областного центра и ему 105 лет – он родился 25 ноября 1914 года, а самая пожилая женщина - жительница Кумылженского района, ей 109 лет. Она родилась 10 мая 1910 года.

Пенсионерам, получающим страховую пенсию, и достигших возраста 80 лет, положена фиксированная выплата в двойном размере. В 2020 году эта сумма составляет 11 372,50.

Кроме того, помимо дополнительных выплат, граждане, достигшие возраста 80 лет, имеют право оформить компенсационную выплату по уходу. В 2020 году ее размер составляет 1200 рублей.



