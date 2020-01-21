Общество

В Волгоградской области подорожал проезд в пригородных автобусах

Общество 21.01.2020 09:57
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21.01.2020 09:57


Волгоградцы возмущены резким подорожанием стоимости проезда в пригородных автобусах. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, неприятный сюрприз для пассажиров в новом году приготовило ГУП «Волгоградавтотранс». «Стоимость проезда повысилась в пригородных автобусах Светлоярского района, - рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы. – Например, в автобусе №104 до Червленого проезд был 31 рубль, а стал 46 рублей  - плюс 50%; №139 до дач «Волжаночки» проезд был 64 рубля, а стал 102 рубля - плюс 60%; №103 до п. Соляной проезд был 15 рублей, а стал 25 рублей - плюс 70%; №104д проезд до Ивановки был 25 рублей, а стал 46 рублей - плюс 85%.  Также на предприятии грозятся  с 1 июля 2020 года в 8  раз сократить количество рейсов на автобусных маршрутах: №№ 103, 104, 104д, 114, 115, 116, 116д, 118, 122, 125, 125д, 127, 130, 139».
С чем связан такой резкий скачок цен на проезд, волгоградцам не объяснили. Невозможно узнать о тарифах на проезд, как старых, так и новых, и на сайте ГУП «Волгоградавтотранс» - эта важная информация просто отсутствует. Дозвониться по указанным телефонам также нереально. 

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