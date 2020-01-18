УК выставила мэрии Волжского крупный счёт за текущий ремонт жилья

Общество 18.01.2020 15:12
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18.01.2020 15:12
Почти 400 тысяч рублей задолженности по ежемесячным платежам на обслуживание общего имущества многоквартирных домов пыталось взыскать ООО «Жилищное хозяйство» с администрации Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, управляющая компания требовала погасить долги, которые накопились за жилыми помещениям, находящимися в собственности муниципалитета. В списке УК указало 26 таких квартир.
Представитель мэрии просил в удовлетворении исковых требований отказать полностью, считая себя ненадлежащим ответчиком по делу. Суд поддержал позицию ответчика, отказав в иске.
Установлено, что в представленном суду перечне жилых помещений есть одно, которое является свободным. Остальные 25 переданы во владение и пользование гражданам на основании договоров социального найма и ордеров.
Согласно пункту 2 статьи 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя или арендатора жилого помещения с момента заключения соответствующих договоров. Следовательно, платить по счетам должен не муниципалитет, а граждане, которые проживают в этих квартирах на основании договоров социального найма и ордеров.
Суд не нашел оснований и для взыскания долга по единственному свободному жилью, так как иск в данном случае предъявлен ненадлежащему ответчику. Согласно постановлению администрации Волжского, этот вопрос курирует управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский. И требования о взыскании долга надо предъявлять именно этому управлению.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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