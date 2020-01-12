Общество

Под Волгоградом УК отомстила "плохим" жильцам

Общество 12.01.2020 11:47
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12.01.2020 11:47


Очередной "шедевр" разместила на подъездах домов управляющая компания ООО «СК «РЕСУРС» в городе Краснослободске Среднеахтубинского района: объявление прислали в редакцию ИА "Высота 102" жители. 
"Мало того, что руководство нашей управляющей организации жалуется на нас, граждан, которые недовольны ее работой, что подтверждается и количеством обращений в надзорные органы и текстом "перла", так  оно еще прямо  признается, что не выполняет услуги по надлежащему содержанию жилья!", - комментируют собственники многоквартирных домов объявление, которое намерены опубликовать в социальных сетях с названием "нарочно не придумаешь". 
"Многим из нас после прочтения данного опуса  вспомнился известный фильм, где герой закатывает глаза и повторяет: "Шеф, все пропало!", - рассказывают краснослободцы.  - Но дальше - еще абсурдней. Оказывается, управляющая организация, которая была выбрана нами, собственниками,  и обязана исполнять договор для нужд жильцов, "не видит целесообразности управления домом".  
Кроме того, руководители "СК "РЕСУРС"" также жалуются, что размер оплаты не менялся с 2016 года, но при этом, как заявляют люди, вопрос об изменении платы не поднимался ни на одном собрании, проводимом по инициативе УК, сметы на работы не предоставлялись и не составлялись.
Но самое большее недоумение вызывает форма просьбы-угрозы: "...просим вас отказаться от нас досрочно, а иначе (!!!)  … договор управления будет расторгнут в 2020 году».
Довольно странная постановка вопроса, - убеждены жильцы, - тем более с  учетом того, что попытки собственников провести собрание по поводу порядка и стоимости использования общего имущества не увенчались успехом. "Нам управляющая организация категорически отказала в проведении собрания и не потрудилась объяснить, на каком основании, - утверждают собственники квартир. - При этом в ноябре 2019 года эта управляющая компания пыталась получить безграничное право на использование общего имущества и никаких препятствий в проведении собраний не было.
Согласно сведениям ГИС ЖКХ, период управления конкретно нашим  домом по договору управления –  с 01.05.2017 по 15.10.2021 г.  А это значит, что управленцы снова строят  свои "страшилки" на фантазиях, таким способом в очередной раз "запугивая" собственников дома, большинство из которых – пожилые люди. Суть объявления - откажитесь от нас сами, потому что вы нами недовольны.
Примечательно также, что лицензию №034000259  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "РЕСУРС" получило  30 мая 2016 года на услугу "управления" многоквартирным домом, а осуществляет только содержание и ремонт общего имущества, по своей инициативе отказавшись от предоставления коммунальных услуг. 
Напомним,  о деятельности данной компании  "Высота 102" рассказывала в публикации "Новогодний "подарок" от УК: жителям дома под Волгоградом пригрозили отключить интернет". 
 

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