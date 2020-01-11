



Несколько десятков объектов в Волгограде включены в план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Среди предприятий и организаций, которые планируют приватизировать в этом и последующих годах, племенной завод имени Парижской коммуны в селе Торгун, предприятие «Агат», многострадальный Дом печати, на который уже долгие годы не могут найти покупателей, десятки земельных участков со складами и другими производственными постройками, несколько нежилых помещений в Волжском и Волгограде, зерновой причал в Калаче-на-Дону, городская дезинфекционная станция. Также в план приватизации включены ряд объектов колонии-поселения №3 УФСИН, расположенные на ул. Былинная, 40 в областном центре. Забор, комната для краткосрочных свиданий и дежурная часть были возведены в колонии несколько лет назад без разрешительных документов. В результате по иску комитета по управлению госимуществом было признано право собственности РФ на эти постройки. Теперь федеральный центр планирует их приватизировать.



