Общество

Правительство РФ включило в план приватизации комнату краткосрочных свиданий в волгоградской колонии

Общество 11.01.2020 17:03
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11.01.2020 17:03


Несколько десятков объектов в Волгограде включены в план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Среди предприятий и организаций, которые планируют приватизировать в этом и последующих годах, племенной завод имени Парижской коммуны в селе Торгун, предприятие «Агат», многострадальный Дом печати, на который уже долгие годы не могут найти покупателей, десятки земельных участков со складами и другими производственными постройками, несколько нежилых помещений в Волжском и Волгограде, зерновой причал в Калаче-на-Дону, городская дезинфекционная станция. Также в план приватизации включены ряд объектов колонии-поселения №3 УФСИН, расположенные на ул. Былинная, 40 в областном центре. Забор, комната для краткосрочных свиданий и дежурная часть были возведены  в колонии несколько лет назад без разрешительных документов. В результате по иску комитета по управлению госимуществом было признано право собственности РФ на эти постройки. Теперь федеральный центр планирует их приватизировать. 

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