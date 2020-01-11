Общество

Волгоградской области в преддверии Дня прокуратуры отметили лучших сотрудников

Общество 11.01.2020 15:53
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11.01.2020 15:53


Сотрудники прокуратуры в Волгоградской области получают поздравления и награды в преддверии Дня прокуратуры, который отмечается ежегодно 12 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, накануне в торжественной обстановке прокурор региона Максим Ершов вручил 40 работникам и ветеранам органов прокуратуры ведомственные награды. Заместителю прокурора области Александру Русяеву указом Президента РФ присвоено звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». 

На торжественное собрание, посвященное 298-летию со дня создания прокуратуры, пришли руководители исполнительной и законодательной власти региона, правоохранительных органов, территориальные и специализированные прокуроры, работники областного аппарата, ветераны органов прокуратуры.
Максим Ершов поздравил всех с наступающим праздником, пожелал дальнейшей плодотворной работы и достижения значимых результатов в надзорной деятельности. 

Благодарственные письма губернатора Волгоградской области пяти работникам ведомства вручил и.о губернатора Евгений Харичкин. Поздравил с наступающим праздником сотрудников прокуратуры председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин. Он также вручил лучшим сотрудникам благодарственные письма.
Справка. День работников прокуратуры отмечается в России 12 января с 1996 года согласно Указу президента РФ «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации». Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день 12 (23) января 1722 года именным указом императора Российской империи Петра Великого впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.
Фото прокуратуры Волгоградской области

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