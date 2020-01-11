Общество

Миллионом рублей заманивают учителей в сельскую глубинку Волгоградской области

Общество 11.01.2020 09:51
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11.01.2020 09:51


На федеральном интернет-портале «Земский учитель» разместили порядка 70 вакансий сельских школ Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт «ЕР», победители конкурсного отбора получат по 1 млн рублей. Обязательное условие – дальнейшая работа в учреждении образования не менее пяти лет с нагрузкой от 18 часов в неделю. всероссийский информационный сайт запустило Министерство просвещения России 
Участие в борьбе за работу на селе и миллион рублей смогут принять учителя со средним профессиональным или высшим образованием. Заявки рекомендуется присылать до 15 апреля, но окончательно дату каждый регион определяет самостоятельно. 
Идею запустить программу «Земский учитель» озвучил президент России Владимир Путин в феврале 2019 года в Послании Федеральному Собранию. Программа рассчитана на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тысячи человек. Так, в 2020 году, единовременные выплаты получат 1,8 тысячи педагогов.

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