«Он дорого нам обходится»: жители Волгоградской области попросили Владимира Путина отстранить главу района от должности





«Он слишком дорого нам обходится, но проблемы района не решает», - таков был лейтмотив сегодняшних выступлений жителей Нехаевского района Волгоградской области на митинге, который прошел в доме культуры станицы Нехаевской. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, в дом культуры на согласованное с властями мероприятие пришли более 70 человек, которые дали оценку работе главы Нехаевского района Сергея Кузнецова и потребовали его отставки. Сам Сергей Кузнецов на митинг не пришел, хотя получил приглашение.

Сергею Кузнецову припомнили историю с бывшим главой Нехаевского района Евгением Легчило, который был признан банкротом и лишился своего поста, однако был «пригрет» на должность управделами в администрации нынешним главой района. Почти год Легчило занимал эту должность, получал соответствующую зарплату и не приносил никакой пользы району, считают жители. И прокуратура, и жители требовали от Кузнецова уволить Легчило, однако эти требования игнорировались. Сделать это удалось лишь через суд. «Поэтому пусть теперь Кузнецов вернет бюджетные деньги, которые были потрачены на его «дружка»», - говорили люди.

Адресованные Сергею Кузнецову претензии касались также ситуации с отсутствием патологоанатомического бюро и судмедэкспертов в Нехаевском районе. «Мы должны возить покойников за 100 километров в Урюпинск или еще дальше – в Алексиково. Когда прекратятся эти издевательства и когда глава района будет решать эти вопросы?», - возмущались нехаевцы.

При этом жители потребовали от Сергея Кузнецова принять меры по экономии бюджетных средств – в частности, сократить должность управделами администрации и штат администрации района. Кроме того, жители возмущены тем, что на ежедневные поездки главы района, который живет в станице Алексеевской, – 140 километров каждый день в обе стороны – из бюджета ежегодно тратится примерно 129 тысяч рублей. «Или пусть платит за поездки на работу и с работы свои деньги, или переезжает жить в Нехаевскую», - заявили жители.

По результатам митинга, который прошел без эксцессов, была принята резолюция, которую направят президенту России Владимиру Путину, губернатору Андрею Бочарову, прокурору Волгоградской области Максиму Ершову с просьбой дать правовую оценку деятельности Сергея Кузнецова и освободить его от занимаемой должности. Также участники потребовали прямых выборов главы районов и депутатов районной думы с обязательным формированием избирательных комиссий поселений из честных людей. «Я попросил людей, чтобы петицию подписали только те, кто не боится, что будут преследовать их родных, работающих в бюджетных учреждениях, в административных органах. Поэтому таких смелых нашлось 30 человек. Но нашу петицию мы хотим распространить по району, надеемся, найдутся еще желающие ее подписать», - рассказал организатор митинга Виктор Дегтярев.



