В Волжском в январе помыли дороги





В Волжском из машин-поливалок прибили пыль, которая скопилась на обочинах дорог. Как сообщает ИА «Высота 102», колонны спецтехники прошлись по улицам города накануне вечером. Факт обработки дорог водой в январе – явление для города необычное. В это время года на улицы выходят в основном снегоуборочные машины.

Между тем, в регионе уже больше месяца стоит бесснежная зима, а пейзажи за окном то с плюсовой, то с небольшим минусом температурами напоминают скорее осень или весну, особенно, если посмотреть на распустившиеся почки деревьев. Накануне синоптики пообещали было небольшой снег, однако прогнозы, увы, снова не сбылись.



