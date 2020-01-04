В Волжском в январе помыли дороги

Общество 04.01.2020 12:24
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04.01.2020 12:24
В Волжском из машин-поливалок прибили пыль, которая скопилась на обочинах дорог. Как сообщает ИА «Высота 102», колонны спецтехники прошлись по улицам города накануне вечером. Факт обработки дорог водой в январе – явление для города необычное. В это время года на улицы выходят в основном снегоуборочные машины.
Между тем, в регионе уже больше месяца стоит бесснежная зима, а пейзажи за окном то с плюсовой, то с небольшим минусом температурами напоминают скорее осень или весну, особенно, если посмотреть на распустившиеся почки деревьев. Накануне синоптики пообещали было небольшой снег, однако прогнозы, увы, снова не сбылись.
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