Клоун-пати и «Деревня дураков»: в центре Волгограда обещают шумную вечеринку

Общество 03.01.2020 10:17
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03.01.2020 10:17
Танцевальные флэшмобы, клоуны в эпатажных костюмах и зажигательная музыка – такие развлечения сегодня запланированы возле главной елки Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, Клоун-пати в парке Царицынский начнется в 18.30. Создавать настроение гостям праздника будут танцевальный коллектив «Свободные», комик-группа «Трубадуры», творческие студии «Веселый дом», «Деревня дураков» и другие. Горожан порадуют также экстрим-шоу и выступления клоунов.
Завтра, 4 января, новогоднюю программу в парке Царицынском в 12-00 продолжат интерактивная сказка для детей, народный караоке-конкурс «Голос Волгограда» и городской конкурс-фестиваль зимних фотозон «Наполни праздник чудесами». Полная программа развлечений на ближайшие дни - на сайте мэрии Волгограда.
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