В новогоднюю ночь в Волгограде устроят золотые и серебряные фейерверки

Общество 27.12.2019 11:35
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27.12.2019 11:35
В этом году волгоградцев и гостей города в новогоднюю ночь порадуют фейерверками в виде золотых и серебряных волн, корон, цветков сакуры, пионов. Сопровождать салют в честь наступления нового десятилетия 21 века будут звуковые и мерцающие спецэффекты. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, красочное действо начнется в час ночи сразу после боя курантов на Спасской башне в Москве и станет кульминацией новогодней шоу-программы, которая стартует 31 декабря в 23.00 в Царицынском парке у главной городской елки.
Запуск фейерверка будет происходить на огороженной территории, прилегающей к Астраханскому мосту, наблюдать яркое зрелище можно будет со всех точек поймы реки Царицы. Сразу после фейерверка «Со всей Россией!» зрителей ждет световое шоу с элементами пиротехники.
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