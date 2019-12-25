Общество

Волжский хочет выглядеть в пять раз старше

Общество 25.12.2019 16:27
580 8
25.12.2019 16:27


С необычным предложением выступила инициативная группа жителей Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации городского округа, волжане считают, что должна быть установлена новая дата основания населенного пункта, на месте которого находится современный город. В состав инициативной группы вошли  Александр Глухов (археолог, кандидат исторических наук, потомок первопоселенцев), Владимир Глухов (почетный гражданин города Волжского, потомок первопоселенцев), Лев Кириченко (почетный гражданин города Волжского), Андрей Клушин (историк, краевед, потомок первопоселенцев) и Михаил Сайфутдинов (директор Волжского музейно-выставочного комплекса).
Всем волжанам известно, что День рождения города отмечается 22 июля, т.к. датой его основания считается 22 июля 1954 года, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Волжский был преобразован в город областного подчинения с присвоением ему статуса «город Волжский». Буквально этим летом город отпраздновал 65-летие. Однако представители инициативной группы выступят с предложением вспомнить тот факт, что исторически в мире и в России в том числе, датой рождения или датой основания населенного пункта принято считать дату первого письменного упоминания о данном населенной пункте, тем более если это подтверждается археологическими раскопками. Оперировать инициаторы повышения биологического возраста Волжского собираются археологическими данными, которые свидетельствуют о том, что населенный пункт на месте современного города Волжского возник еще в XIV веке (в эпоху Золотой Орды).

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
Общество
25.12.2019 17:51
Общество 25.12.2019 17:51
842 5 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 15:44
Общество 25.12.2019 15:44
10849 23 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 15:10
Общество 25.12.2019 15:10
22583 6 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 14:37
Общество 25.12.2019 14:37
4438 8 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 14:05
Общество 25.12.2019 14:05
787 7 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 12:01
Общество 25.12.2019 12:01
9881 10 Обсудить

0
Далее
Общество
25.12.2019 10:20
Общество 25.12.2019 10:20
1277 13 Обсудить

0
Далее
Общество
24.12.2019 18:49
Общество 24.12.2019 18:49
2510 1 Обсудить

0
Далее
Общество
24.12.2019 16:07
Общество 24.12.2019 16:07
2268 10 Обсудить

0
Далее
Общество
24.12.2019 13:18
Общество 24.12.2019 13:18
5956 14 Обсудить

0
Далее
Общество
24.12.2019 09:45
Общество 24.12.2019 09:45
6951 20 Обсудить

0
Далее
Общество
23.12.2019 14:32
Общество 23.12.2019 14:32
3054 15 Обсудить

0
Далее
Общество
23.12.2019 13:49
Общество 23.12.2019 13:49
1257 8 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2019 13:10
Общество 22.12.2019 13:10
7600 25 Обсудить

0
Далее
Общество
22.12.2019 12:38
Общество 22.12.2019 12:38
4557 12 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:51
В Волгограде вспомнили погибших в АфганистанеСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде экс-сотруднику академии МВД дали 10 лет за инсценировку ДТПСмотреть фотографии
17:11
Волгоградская филармония приглашает на Рождественские концертыСмотреть фотографии
16:49
Монголия и Волгоград взялись за возрождение столицы Золотой ордыСмотреть фотографии
16:28
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на«Рамблер/кассе» и «Афише»Смотреть фотографии
16:27
Волжский хочет выглядеть в пять раз старшеСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде отреставрированную пожарную каланчу откроют после Нового годаСмотреть фотографии
15:56
Жительнице Волгоградской области прислали песок вместо новогодних подарков для внуковСмотреть фотографии
15:44
«Как-то скромненько»: в Волгограде украшают главную новогоднюю елкуСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде отогревают историческое здание заброшенного ЦУМаСмотреть фотографии
14:37
Волгоградский облсуд привлек ЦИК к спору о видео на избирательных участкахСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде откроют новогодний автобусный маршрутСмотреть фотографии
12:26
Аппарат губернатора Волгоградской области атаковали адепты движения «живых граждан СССР»Смотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области осуждены браконьеры за убийство краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
12:01
Свершилось!: Центральный бассейн Волгограда отмывают после долгого ремонтаСмотреть фотографии
10:33
Экс-главе Городищенского района нашлось место в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
Электрички из Саратова в Волгоград и обратно начнут курсировать регулярно весной 2020 годаСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде оглашен приговор по делу о крупном хищении дизтоплива со склада Минобороны РФ Смотреть фотографии
09:59
Награда в 100 тысяч рублей объявлена за информацию об убийстве человека в ВолжскомСмотреть фотографии
09:18
Сравнение не в нашу пользу: Волгоградская область приближается по показателям экономики к КалмыкииСмотреть фотографии
08:39
ВОЛМА. На пороге года красивых цифрСмотреть фотографии
21:59
В Дзержинском районе Волгограда пожар в общежитии, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
Снега нет, Дед есть: в центре Волгограда открыли новогоднюю резиденциюСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области виновника ДТП с двумя погибшими суд отпустил домой в БашкириюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Комитет транспорта Волгоградской области обязали доплатить за автобусы до ВолжскогоСмотреть фотографии
16:07
«Хочу домой!»: семья волгоградцев ищет хозяев потерявшейся собакиСмотреть фотографии
16:00
Олег Савченко: нацпроекты вдохнули в дома культуры Волгоградской области новую жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
В Волгоградской области на 17 лет осудили сына-убийцуСмотреть фотографии
15:35
Сколько стоит елка, проанализировали Сбербанк, «Платформа ОФД» и портал «Рамблер»Смотреть фотографии
15:21
Городищенским районом временно рулит чиновник администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 