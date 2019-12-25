Волжский хочет выглядеть в пять раз старше





С необычным предложением выступила инициативная группа жителей Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации городского округа, волжане считают, что должна быть установлена новая дата основания населенного пункта, на месте которого находится современный город. В состав инициативной группы вошли Александр Глухов (археолог, кандидат исторических наук, потомок первопоселенцев), Владимир Глухов (почетный гражданин города Волжского, потомок первопоселенцев), Лев Кириченко (почетный гражданин города Волжского), Андрей Клушин (историк, краевед, потомок первопоселенцев) и Михаил Сайфутдинов (директор Волжского музейно-выставочного комплекса).

Всем волжанам известно, что День рождения города отмечается 22 июля, т.к. датой его основания считается 22 июля 1954 года, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Волжский был преобразован в город областного подчинения с присвоением ему статуса «город Волжский». Буквально этим летом город отпраздновал 65-летие. Однако представители инициативной группы выступят с предложением вспомнить тот факт, что исторически в мире и в России в том числе, датой рождения или датой основания населенного пункта принято считать дату первого письменного упоминания о данном населенной пункте, тем более если это подтверждается археологическими раскопками. Оперировать инициаторы повышения биологического возраста Волжского собираются археологическими данными, которые свидетельствуют о том, что населенный пункт на месте современного города Волжского возник еще в XIV веке (в эпоху Золотой Орды).



