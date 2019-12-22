Долой серость!: в Волгограде приступают к покраске льда на катке в пойме Царицы

Общество 22.12.2019 13:10
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22.12.2019 13:10
Каток в пойме реки Царица, который волгоградцам обещали открыть еще прошлой зимой, почти готов. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, уже залито несколько слоев льда и рабочие приступают к его покраске. Сейчас каток только кажется белым из-за инея, который образуется на льду после его заливки.
«Для заливки используется вода высокой степени очистки, поэтому лёд получается прозрачным. На сером основании это выглядит не очень. Поэтому, чтобы уйти от серости, мы покрасим лёд, он будет белым», - рассказал Еркин.
Для льда используют специальные краски. Сам процесс занимает несколько часов. После этого предстоит залить еще несколько слоев льда. В итоге лёд нарастят до толщины 4-5 сантиметров. На данным этапе его толщина составляет 1,5-2 сантиметра.
«Работы осталось всего на несколько дней. На следующей неделе, к 28 декабря, мы планируем открыться», - уточнил директор парка. Около катка уже высадили ели, на самом объекте смонтировали подсветку, завершаются работы по укладке брусчатки.
Общая площадь катка, напомним, составляет 1800 кв. метров. Одномоментно на нем могут находиться 350-400 человек. Организаторы заявляют, что каток может работать при температуре до 5 градусов тепла.
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