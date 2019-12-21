



Содержание трех автомобилей из гаража обладминистрации обойдутся бюджету региону более чем в 8 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», ГКУ завершило закупку услуг по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту трех внедорожников – двух Infiniti QX56 и одного Nissan Patrol от 2011 до 2012 годов выпуска.

Как следует из технической документации, исполнитель должен будет в течение года «по щелчку» ремонтировать автомобили по мере необходимости. На каждый вид работ предусмотрен определенный срок – от нескольких часов до нескольких дней. В закупку входит также приобретение необходимых запчастей. В аукционной документации содержится более 400 наименований запасных частей, причем все они должны быть оригинальными. Контракт на обслуживание трех внедорожников будет действовать в течение всего следующего года.



