Общество

Военнослужащих Волгограда побаловали традиционной русской кухней

Общество 11.12.2019 19:37
963 0
11.12.2019 19:37


Дни национальной кухни с успехом и аппетитом прошли в волгоградских воинских частях, сообщает ИА «Высота 102».  Так, столовая воинской части №77978 в поселке Октябрьский на какое-то время была украшена в русском народном стиле, а в меню были представлены рассольник, буженина, говядина по-деревенски, кислые щи, а также полезные салаты из свеклы, капусты и моркови. 

Дни русской кухни также прошли в в/ч №22220 в поселке имени  Максима Горького. Штат гражданских поваров удивил бойцов колоритным обедом: наваристые щи, рассольник, жаркое по-домашнему, рассыпчатая гречка с мясом. Дополнительно к основным блюдам военнослужащие могли взять овощную добавку из салат-бара и заправить на выбор соусом или маслом. 

Разнообразили армейские будни и порадовали исконно русскими блюдами и солдат воинской части №98540 в Волгограде.
Стоит отметить, что тематические меню полностью соответствуют стандартам солдатского довольствия и отвечают требованиям Роспотребнадзора. Помимо традиционной подачи блюд для бойцов действует «шведский стол» с выбором из нескольких вариантов супов, мясных, рыбных блюд и гарниров. Кроме того, в качестве профилактики в зимнее время в ежедневный рацион добавляются чеснок, сало и цитрусовые. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
11.12.2019 17:08
Общество 11.12.2019 17:08
759 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 15:23
Общество 11.12.2019 15:23
1410 8 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 14:08
Общество 11.12.2019 14:08
3326 2 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 13:30
Общество 11.12.2019 13:30
24686 21 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 11:48
Общество 11.12.2019 11:48
16493 14 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 11:46
Общество 11.12.2019 11:46
2640 8 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 10:09
Общество 11.12.2019 10:09
930 9 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 09:04
Общество 11.12.2019 09:04
2310 19 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 17:15
Общество 10.12.2019 17:15
5375 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 16:22
Общество 10.12.2019 16:22
2072 15 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 14:39
Общество 10.12.2019 14:39
939 6 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 10:56
Общество 10.12.2019 10:56
573 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 08:24
Общество 10.12.2019 08:24
1640 7 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 17:03
Общество 09.12.2019 17:03
2871 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2019 14:52
Общество 09.12.2019 14:52
1817 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:37
Военнослужащих Волгограда побаловали традиционной русской кухнейСмотреть фотографии
16:43
Волгоградским бизнесменам напомнили о дисквалификации за неуплату налоговСмотреть фотографии
16:07
«Вас хотят хакнуть»: в Волгоградской области число посягательств на содержимое банковских карт стремительно растет Смотреть фотографии
15:23
Глав районов и городов Волгоградской области снимут на видео для губернатораСмотреть фотографии
14:08
Начальник УФСБ по Волгоградской области на посту: Анатолий Гулевский провел заседание антитеррористической комиссииСмотреть фотографии
13:49
Финансовые аналитики предсказали волгоградцам рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографии
13:30
Экс-начальник полиции Волгограда заставил подчиненных-юмористов в Калининграде вырезать снежинки на все МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
В Волгограде под эгидой «Ростелекома» подростки сделали «Шаг на сцену»Смотреть фотографии
13:06
Волгоградский облсуд запретил уничтожать видео с избирательных участковСмотреть фотографии
11:48
Выжившего в страшном ДТП Алексея Соловьева вертолетом доставляют в Волгоград из Воронежской областиСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде начали строить "акварельную" дорогуСмотреть фотографии
11:17
В аппарате Волгоградской облдумы проводят аудит Смотреть фотографии
10:42
Названа причина ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
Волгоградский «Ротор» и главный тренер Игорь Меньщиков расторгли контрактСмотреть фотографии
08:23
Половина пассажиров перевернувшегося автобуса «Волгоград-Елань» попала в больницуСмотреть фотографии
08:18
В компании «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистовСмотреть фотографии
01:54
«Вести себя беспощадно и разнузданно»: Гарик Сукачёв дал рока в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:42
Друг семьи о погибшем в ДТП Олеге Соловьеве: "Он был байкером, музыкантом, серьезно занимался наукой" Смотреть фотографииCмотреть видео
17:21
Сборные АО «КАУСТИК» и Сбербанка в Волгограде продемонстрировали высокий уровень футбольного мастерстваСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартирСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде предприниматели получили «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех»Смотреть фотографии
16:22
В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группыСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области уволена главврач Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
15:51
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:14
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:49
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта: «Юрий Лужков был настоящим хозяином»Смотреть фотографии
14:43
«Ростелеком» создал единую корпоративную сеть для 14 предприятий в разных городахСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде ликвидируют рекламу на остановкахСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области рынкам позволят работать «без крыши» до 2025 годаСмотреть фотографии
12:54
Ростелеком: первые «умные каски» заработалиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 