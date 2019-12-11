Военнослужащих Волгограда побаловали традиционной русской кухней

Дни русской кухни также прошли в в/ч №22220 в поселке имени Максима Горького. Штат гражданских поваров удивил бойцов колоритным обедом: наваристые щи, рассольник, жаркое по-домашнему, рассыпчатая гречка с мясом. Дополнительно к основным блюдам военнослужащие могли взять овощную добавку из салат-бара и заправить на выбор соусом или маслом.
Разнообразили армейские будни и порадовали исконно русскими блюдами и солдат воинской части №98540 в Волгограде.
Стоит отметить, что тематические меню полностью соответствуют стандартам солдатского довольствия и отвечают требованиям Роспотребнадзора. Помимо традиционной подачи блюд для бойцов действует «шведский стол» с выбором из нескольких вариантов супов, мясных, рыбных блюд и гарниров. Кроме того, в качестве профилактики в зимнее время в ежедневный рацион добавляются чеснок, сало и цитрусовые.