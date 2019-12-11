Военнослужащих Волгограда побаловали традиционной русской кухней





Дни национальной кухни с успехом и аппетитом прошли в волгоградских воинских частях, сообщает ИА «Высота 102». Так, столовая воинской части №77978 в поселке Октябрьский на какое-то время была украшена в русском народном стиле, а в меню были представлены рассольник, буженина, говядина по-деревенски, кислые щи, а также полезные салаты из свеклы, капусты и моркови.



Дни русской кухни также прошли в в/ч №22220 в поселке имени Максима Горького. Штат гражданских поваров удивил бойцов колоритным обедом: наваристые щи, рассольник, жаркое по-домашнему, рассыпчатая гречка с мясом. Дополнительно к основным блюдам военнослужащие могли взять овощную добавку из салат-бара и заправить на выбор соусом или маслом. Дни русской кухни также прошли в в/ч №22220 в поселке имени Максима Горького. Штат гражданских поваров удивил бойцов колоритным обедом: наваристые щи, рассольник, жаркое по-домашнему, рассыпчатая гречка с мясом. Дополнительно к основным блюдам военнослужащие могли взять овощную добавку из салат-бара и заправить на выбор соусом или маслом.