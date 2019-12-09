Общество

Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курят

Общество 09.12.2019 10:07
625 10
09.12.2019 10:07


Волгоградская область вошла в десятку регионов России, жители которых отличились приверженностью к здоровому образу жизни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-Рейтинг, Волгоградская область заняла 6-е место с 81,5 баллами. Лидерами рейтинга стала Чечня (99,4 балла), Ингушетия – (91,9), Дагестан (91,9), Кабардино-Балкария – (87,9), республика Северная Осетия – Алания (84,1). Больше всех вредных привычек у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (44,1), Камчатки (44,5), Магаданской области – (44,6). 
В основе рейтинга - шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.
По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
09.12.2019 12:16
Общество 09.12.2019 12:16
11 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 14:03
Общество 08.12.2019 14:03
837 7 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 11:14
Общество 08.12.2019 11:14
3353 26 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 10:54
Общество 08.12.2019 10:54
1737 22 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2019 09:36
Общество 08.12.2019 09:36
2575 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 18:11
Общество 07.12.2019 18:11
1807 7 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 16:48
Общество 07.12.2019 16:48
7527 27 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 11:06
Общество 07.12.2019 11:06
7465 12 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 10:58
Общество 07.12.2019 10:58
15327 6 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2019 10:13
Общество 07.12.2019 10:13
766 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 23:27
Общество 06.12.2019 23:27
7345 23 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 15:59
Общество 06.12.2019 15:59
3356 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 13:19
Общество 06.12.2019 13:19
5051 12 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 11:38
Общество 06.12.2019 11:38
1081 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.12.2019 11:19
Общество 06.12.2019 11:19
2552 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:16
Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели малыша на улицеСмотреть фотографии
10:23
«Красный Октябрь» перевыполнил ноябрьский план по производству жидкой сталиСмотреть фотографии
10:07
Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курятСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде поймали двух телефонных мошенников за обман жителей ИжевскаСмотреть фотографии
20:16
Деньги на ветер: в Волгоградской области разрушаются брошенные детьми-сиротами поселки Смотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области на выезде из Камышина в ДТП пострадали 4 человека, один погибСмотреть фотографии
19:03
По Волгограду шныряют мошенники с шубамиСмотреть фотографии
14:53
Президент РФ присвоил почетные звания двум волгоградским прокурорам, врачу и проректоруСмотреть фотографии
13:43
Идеи новогодних подарков для здоровья и красоты от сети «Магазинов Медтехника»Смотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области будут судить водителя, перевернувшего самосвал на многодетную матьСмотреть фотографии
11:14
Что в коробочке лежит: в Волгоградской области ждут новогодние подарки из Омска за 77 рублейСмотреть фотографии
09:36
Готовят телегу зимой: в Волгограде объявили аукционы на ремонт дорог почти на полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:31
Крах империи: имущество основателя волгоградской компании «МАН» реализуют за долги Смотреть фотографии
18:11
В поддержку осужденного в Москве Егора Лесных из Волжского прошли одиночные пикетыСмотреть фотографии
16:48
«Невинные животные не должны пострадать»: волгоградка после нападения собаки-людоеда выступила с обращениемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:30
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погибСмотреть фотографии
11:21
Начальнику ГУ МЧС России по Волгоградской области продлили контрактСмотреть фотографии
11:06
Президент России назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области пьяного водителя на девятке остановили выстреламиСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области телефонные мошенники установили рекордСмотреть фотографии
08:16
В Ворошиловском районе Волгограда после устранения коммунальной аварии – на сетях новый порыв Смотреть фотографии
23:27
ЦИК поручил волгоградскому облизбиркому сорвать печати с выборов губернатора и депутатовСмотреть фотографии
18:28
Собака-людоед откусила волгоградке палец и чуть не загрызла троих человек Смотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Обманутые дольщики Волгограда устроили пикет у администрации президента в МосквеСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде ищут поджигателей леса у «Соснового бора»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Статистику Волгоградской области омрачило падение зарплатСмотреть фотографии
15:59
Депутаты не против упрощения трудоустройства иностранных студентов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 