Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курят





Волгоградская область вошла в десятку регионов России, жители которых отличились приверженностью к здоровому образу жизни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-Рейтинг , Волгоградская область заняла 6-е место с 81,5 баллами. Лидерами рейтинга стала Чечня (99,4 балла), Ингушетия – (91,9), Дагестан (91,9), Кабардино-Балкария – (87,9), республика Северная Осетия – Алания (84,1). Больше всех вредных привычек у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (44,1), Камчатки (44,5), Магаданской области – (44,6).

В основе рейтинга - шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.

По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек.



