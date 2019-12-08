Готовят телегу зимой: в Волгограде объявили аукционы на ремонт дорог почти на полмиллиарда рублей





Городские власти ищут подрядчика на ремонт дорог в будущем году. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие извещения размещены на сайте госзакупок. В каждом районе города выбраны наиболее проблемные участки, которые приведут в порядок в 2020 году. Так, будет отремонтирован проспект Университетский в Советском районе от дома №77 до автозаправки "Газпрома". В Тракторозаводском районе займутся ул. Андреева, переулком Войкова, ул. Грамши (выборочно с учетом разворотного кольца». В Краснооктябрьском районе дорожные рабочие при наступлении благоприятных погодных условий придут на ул. Вершинина от ул. Еременко до ул. Репина, в пер. Вязникова от Еременко до Ломоносова. В Дзержинском районе работы начнутся на ул. Симонова (от бульвара 30 лет Победы до ул. Космонавтов). В Кировском районе города отремонтируют улицы Гастелло, Добролюбова, Минина, Люксембург, 64-й Армии. В Центральном районе будут приведены в порядок улицы Двинская, Рокоссовского, Ткачева от Пархоменко до Рокоссовского. В Красноармейском районе скоро преобразятся улицы Мачтозаводская, Городовикова, Героев малой земли, Бахтурова, Вучетича и бульвар Энгельса. В Ворошиловском районе - улицы Баррикадная, Ковровская и Елисеева. Всего, исходя из начальной стоимости контракта, на ремонт дорог планируется потратить около 450 миллиона рублей. Однако ремонт может обойтись еще дешевле в результате торгов.