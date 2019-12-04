Общество

Саратовцы требуют вернуть московское время

Общество 04.12.2019 08:57
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04.12.2019 08:57


В трех городах Саратовской области прошли акции с требованием возвращения московского времени. "В третью годовщину перевода в часовой пояс мск+1 уставшие получать отписки жители Саратовской области перешли к публичным акциям, опередив волгоградцев, недавно анонсировавших одиночные пикеты за московское время», - сообщили ИА «Высота 102» в региональной общественной организации «Саратов – время московское!». Накануне  в акциях, которые прошли уже в полной темноте, помимо областного центра, поучаствовали самые крупные города региона - Энгельс и Балаково.
Активисты заявили, что теперь такие мероприятия будут регулярными. "Мы призываем депутатов наконец прислушаться к жителям области и мы добьёмся, чтобы нас услышали! Хватит ставить эксперименты над нами и нашими детьми! Верните светлое утро и московское время!", - заявили организаторы акций. 
Напомним, в Волгоградской области перевели стрелки на час вперед 28 октября прошлого года. Этому решению предшествовал референдум, на котором большинство участников всенародного голосования выбрали такой вариант. Впоследствии Госдума приняла соответствующий закон о волгоградском времени.  После перевода стрелок бурная дискуссия в обществе по этому вопросу не утихла и по-прежнему сторонники и противники такого решения продолжают "ломать копья" вокруг острой темы.

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