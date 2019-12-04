Саратовцы требуют вернуть московское время

Общество 04.12.2019 08:57
1053 23
04.12.2019 08:57
В трех городах Саратовской области прошли акции с требованием возвращения московского времени. "В третью годовщину перевода в часовой пояс мск+1 уставшие получать отписки жители Саратовской области перешли к публичным акциям, опередив волгоградцев, недавно анонсировавших одиночные пикеты за московское время», - сообщили ИА «Высота 102» в региональной общественной организации «Саратов – время московское!». Накануне в акциях, которые прошли уже в полной темноте, помимо областного центра, поучаствовали самые крупные города региона - Энгельс и Балаково.
Активисты заявили, что теперь такие мероприятия будут регулярными. "Мы призываем депутатов наконец прислушаться к жителям области и мы добьёмся, чтобы нас услышали! Хватит ставить эксперименты над нами и нашими детьми! Верните светлое утро и московское время!", - заявили организаторы акций.
Напомним, в Волгоградской области перевели стрелки на час вперед 28 октября прошлого года. Этому решению предшествовал референдум, на котором большинство участников всенародного голосования выбрали такой вариант. Впоследствии Госдума приняла соответствующий закон о волгоградском времени. После перевода стрелок бурная дискуссия в обществе по этому вопросу не утихла и по-прежнему сторонники и противники такого решения продолжают "ломать копья" вокруг острой темы.
Реклама
"Гаражная ликвидация": в Волгограде снесут сотню металлических боксов04.12.2019 08:14
Мэр Волгограда провел выездной штаб по борьбе с первым снегопадом03.12.2019 20:16
«Грабят среди бела дня!»: под Волгоградом на глазах жителей поселка демонтируют водопровод03.12.2019 19:19
Жителей нескольких сел в Волгоградской области избавят от «дедовского» метода сбора мусора03.12.2019 17:48
Чиновникам Волгоградской области разрешили признавать дома-развалюхи аварийным жильем03.12.2019 16:28
Чем дальше в «Бор»: в дело о сносе "города развлечений" в Волгограде позовут экспертов03.12.2019 15:15
В Волгограде отреставрированный бронекатер увяз в песке (ВИДЕО)03.12.2019 14:28
В Волгограде от фонда капремонта скрываются тысячи неплательщиков взносов03.12.2019 13:56
Два района Волгоградской области первыми примут удар снежной стихии03.12.2019 13:36
В Волгограде благоустройство скандального сквера оставили в надежных руках03.12.2019 13:22
В парке Гагарина в Волгограде возрождают сталинский ампир03.12.2019 10:34
Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублей03.12.2019 09:31
В сквере-пустыне в Волгограде ведут раскопки03.12.2019 06:58
В Волгограде жителям отдаленного поселка дали призрачную надежду на газификацию02.12.2019 19:22
«Уволенная с должности» главная елка Волгограда сменила место жительства02.12.2019 17:56
Реклама