Общество

Волгоградские коммунальщики провели бессонную ночь

Общество 02.12.2019 08:46
399 3
02.12.2019 08:46


В течение всей ночи более 50 дежурных машин муниципальных предприятий «Северное» и «ДСЭР Советского района» вели патрулирование улиц Волгограда. С понижением в утренние часы температуры воздуха до отрицательных температур и началом образования гололедицы, бригады предприятий приступили к обработке дорог противогололедными реагентами. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. В первую очередь песко-соляной смесью были обработаны наиболее сложные участки, а также мосты и путепроводы. Для этих целей использовано порядка 850 тонн реагента. В обработке проезжей части было задействовано порядка 35 комбинированных дорожных машин, оборудованных устройствами для нанесения сухих реагентов.
По информации Волгоградского ЦГМС утром и днем сегодня  в Волгограде прогнозируется переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха в дневные часы составит от 0 до -2. В течение дня работы по наведению порядка на городских автодорогах продолжатся.
Часть техники и рабочих будут находиться в резерве на случай ухудшения погодных условий, готовые приступить к работе в течение получаса. В связи с этим городские дорожно-коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не бросать автомобили на обочинах и неорганизованных парковках, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле – это поможет обеспечить приоритетное движение наземного городского пассажирского транспорта, а также специальной техники.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
02.12.2019 10:19
Общество 02.12.2019 10:19
1917 1 Обсудить

0
Далее
Общество
02.12.2019 10:16
Общество 02.12.2019 10:16
112 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 17:40
Общество 01.12.2019 17:40
2562 3 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 16:17
Общество 01.12.2019 16:17
11906 1 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 13:15
Общество 01.12.2019 13:15
2170 2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 12:23
Общество 01.12.2019 12:23
2494 8 Обсудить

0
Далее
Общество
01.12.2019 11:22
Общество 01.12.2019 11:22
4691 7 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 22:20
Общество 30.11.2019 22:20
16253 21 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 17:00
Общество 30.11.2019 17:00
4562 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 14:45
Общество 30.11.2019 14:45
5525 18 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 13:21
Общество 30.11.2019 13:21
7872 4 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 09:53
Общество 30.11.2019 09:53
2170 2 Обсудить

0
Далее
Общество
30.11.2019 07:55
Общество 30.11.2019 07:55
1940 7 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 16:39
Общество 29.11.2019 16:39
5248 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 12:55
Общество 29.11.2019 12:55
3447 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:19
"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбыСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде бывший муж выместил злость на машине нового супруга экс-женыСмотреть фотографии
09:06
ООО «Капитал МС» приглашает волгоградцев для замены полисов старого образца в офисы филиалаСмотреть фотографии
08:46
Волгоградские коммунальщики провели бессонную ночьСмотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:37
Под Волгоградом водитель-дальнобойщик из Смоленска сгорел в кабине большегрузаСмотреть фотографии
17:40
Мусорному регоператору в Волгоградской области выставили штраф за срыв проверкиСмотреть фотографии
16:17
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Лидеров волгоградских коммунистов обвинили в «любви» к партии властиСмотреть фотографии
13:15
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиямиСмотреть фотографии
12:23
В первый день зимы в Волгограде развеялся туманСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» вышли на очередной митингСмотреть фотографии
11:22
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцевСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде легковушка влетела в буксируемый автобус, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области банда с битами и пистолетом похищала овечекСмотреть фотографии
08:59
Под Волгоградом предприниматель обманом получил от газовиков компенсацию за чужие землиСмотреть фотографии
23:58
Предприятие в Волгограде оштрафовали за бесконтрольные выбросыСмотреть фотографии
22:20
В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:00
Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Что это было ? В Волгограде акция в поддержку врачей обернулась недоразумениемСмотреть фотографии
15:31
Обладателя гражданства РФ и США арестовали в Волгоградской области по делу о покушении на полицейскогоСмотреть фотографии
14:45
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожанСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде левые силы вышли на митинг против олигархов и капиталистовСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде может обанкротиться известная клиника пластической хирургииСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец поставил на поток производство фальшивых полисов ОСАГОСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом предприниматель попалась на взятке в кабинете участковогоСмотреть фотографии
09:53
Зима пришла: в Волгоградской области водителей предупреждают о дожде со снегомСмотреть фотографии
20:14
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила бабушку с внучкойСмотреть фотографии
19:43
Под Волгоградом взорвали сразу шесть немецких фугасных бомбСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 