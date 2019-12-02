Волгоградские коммунальщики провели бессонную ночь





В течение всей ночи более 50 дежурных машин муниципальных предприятий «Северное» и «ДСЭР Советского района» вели патрулирование улиц Волгограда. С понижением в утренние часы температуры воздуха до отрицательных температур и началом образования гололедицы, бригады предприятий приступили к обработке дорог противогололедными реагентами. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. В первую очередь песко-соляной смесью были обработаны наиболее сложные участки, а также мосты и путепроводы. Для этих целей использовано порядка 850 тонн реагента. В обработке проезжей части было задействовано порядка 35 комбинированных дорожных машин, оборудованных устройствами для нанесения сухих реагентов.

По информации Волгоградского ЦГМС утром и днем сегодня в Волгограде прогнозируется переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха в дневные часы составит от 0 до -2. В течение дня работы по наведению порядка на городских автодорогах продолжатся.

Часть техники и рабочих будут находиться в резерве на случай ухудшения погодных условий, готовые приступить к работе в течение получаса. В связи с этим городские дорожно-коммунальные службы обращаются к водителям с просьбой не бросать автомобили на обочинах и неорганизованных парковках, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле – это поможет обеспечить приоритетное движение наземного городского пассажирского транспорта, а также специальной техники.



