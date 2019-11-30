ИФНС подала в суд на волгоградца за уплаченные налоги





Тракторозаводский районный суд Волгограда прекратил производство по иску налоговиков к горожанину из-за явных «промахов» инспекторов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №9 хотела получить с волгоградца задолженность по транспортному налогу в размере более 102 тысяч рублей. Налоговики утверждали, что мужчина в 2014 году имел более 40 машин, налоги за которые он якобы в установленные сроки не оплатил. Однако, как выяснилось, задолженность была взыскана с волгоградца еще в 2016 году по решению суда, которое уже давно вступило в законную силу.

В адрес руководителя межрайонной налоговой инспекции №9 судом было вынесено частное определение, в котором говорится о необходимости принятия мер для более тщательной подготовки и проверки документов, отправляемых в суд.