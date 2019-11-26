Комиссия по нацпроектам Волгоградской облдумы оценила качество закатанных в новый асфальт дорог





Последние штрихи – и построенную с нуля дорогу по улице Пожарского в микрорайоне Санаторный откроют для движения. Качество выполненных в Кировском районе Волгограда работ сегодня на месте оценили члены комиссии Волгоградской облдумы по реализации нацпроектов, сообщает ИА «Высота 102». Руководитель комиссии, депутат Олег Савченко поинтересовался сроком гарантии на свежеуложенный асфальт. По словам председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Васильева, подрядчик будет отвечать за качество дорожного полотна в течение ближайших шести лет.





Проезд по улице Пожарского возведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его протяженность составляет 4,3 километра. Четырехполосная дорога соединила несколько улиц в Кировском районе и обеспечила выезд из нового жилищного комплекса «Санаторный» на Вторую Продольную магистраль.





Все строительные работы на объекте завершены. В настоящее время идет оформление документов, после чего дорогу введут в эксплуатацию. Вдоль проезжей части уложен тротуар, высажены кустарники. Предусмотрена и система ливневой канализации. Часть коммуникаций, которые проходили под будущей дорогой перенесли, остальные сети во избежание коммунальных аварий одели в специальный защитный кожух.

Сам асфальт по виду напоминает пористый шоколад. Дорожники поправляют – это многощебеночная асфальтобетонная смесь. «Данный вид покрытия – самый качественный. Оно имеет преимущество перед обыкновенным асфальтом: срок службы дольше на 25%, лучше коеффициент сцепления, более стойкое к образованию колейности», - разъяснил Анатолий Васильев.

Руководитель думской комиссии по реализации нацпроектов Олег Савченко подчеркнул, что эту дорогу построило местное муниципальное предприятие, которое в случае необходимости оперативно выйдет на объект и устранит дефекты, если такие возникнут. «В ближайшие годы на ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта наш регион получит серьезное финансирование. Поэтому очень важно не просто закатывать эти деньги в асфальт, а выполнять работу на высоком уровне. Президент России Владимир Путин, говоря о нацпроектах, недавно заявил, что прежде всего следует думать не об освоении денег, а об улучшении качества жизни людей», - отметил Олег Савченко.





Далее члены парламентской комиссии отправились на север Волгограда, где недавно завершилось строительство дороги по улице Героев Тулы. Зампредседателя комиссии Андрей Таев обратил внимание на возведение дополнительных инфраструктурных объектов – велодорожки вдоль проезжей части и тактильной плитки для слепых и слабовидящих вблизи остановочных павильонов. Представители компании-подрядчика добавили, что им осталось только установить несколько дорожных знаков, подключить светофоры и объект будет готов к сдаче в эксплуатацию.

Дорога на улице Героев Тулы ремонтируется уже второй год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом этапе подрядчик выполнил работу по выносу многочисленных коммуникаций из зоны строительства. В этом году компания приступила к укладке нового асфальта протяженностью 2,8 км. При этом проезжую часть расширили с двух до четырех полос. Обновление проезжей части на этой улице позволит соединить северный выезд из города с федеральной трассой Р-228 и вывести значительную часть транзитного трафика за черту Волгограда, минуя городские кварталы.

Справка. В рамках национально проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2024 года в Волгоградской области планируется привести в порядок более 1,9 тысячи километров дорог региона, на эти цели предусмотрен 31 миллиард рублей. В нормативное состояние должны быть приведены 85% дорог Волгограда и Волжского, а также 50% региональной сети.



