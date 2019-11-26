Общество

Комиссия по нацпроектам Волгоградской облдумы оценила качество закатанных в новый асфальт дорог

Общество 26.11.2019 18:19
1660 8
26.11.2019 18:19


Последние штрихи – и  построенную с нуля дорогу по улице Пожарского в микрорайоне Санаторный откроют для движения. Качество выполненных в Кировском районе Волгограда работ сегодня на месте оценили члены комиссии Волгоградской облдумы по реализации нацпроектов, сообщает ИА «Высота 102».   Руководитель комиссии, депутат Олег Савченко  поинтересовался сроком гарантии на свежеуложенный асфальт. По словам председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Васильева, подрядчик будет отвечать за качество дорожного полотна в течение ближайших шести лет.

Проезд по улице Пожарского возведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его протяженность составляет 4,3 километра. Четырехполосная дорога соединила несколько улиц в Кировском районе и обеспечила выезд из нового жилищного комплекса «Санаторный» на Вторую Продольную магистраль.

Все строительные работы на объекте завершены. В настоящее время идет оформление документов, после чего дорогу введут в эксплуатацию. Вдоль проезжей части уложен тротуар, высажены кустарники. Предусмотрена и система ливневой канализации. Часть коммуникаций, которые проходили под будущей дорогой перенесли, остальные сети во избежание коммунальных аварий одели в специальный защитный кожух.
Сам асфальт по виду напоминает пористый шоколад. Дорожники поправляют – это многощебеночная асфальтобетонная смесь. «Данный вид покрытия – самый качественный. Оно имеет преимущество перед обыкновенным асфальтом: срок службы дольше на 25%, лучше коеффициент сцепления, более стойкое к образованию колейности», - разъяснил Анатолий Васильев. 
Руководитель думской комиссии по реализации нацпроектов Олег Савченко подчеркнул, что эту дорогу построило местное муниципальное предприятие, которое в случае необходимости оперативно выйдет на объект и устранит дефекты, если такие возникнут. «В ближайшие годы на ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта наш регион получит серьезное финансирование. Поэтому очень важно не просто закатывать эти деньги в асфальт, а выполнять работу на высоком уровне.  Президент России Владимир Путин, говоря о нацпроектах, недавно заявил, что прежде всего следует думать не об освоении денег, а об улучшении качества жизни людей», - отметил Олег Савченко.

Далее члены парламентской комиссии отправились на север Волгограда, где недавно завершилось строительство дороги по улице Героев Тулы. Зампредседателя комиссии Андрей Таев обратил внимание на возведение дополнительных инфраструктурных объектов – велодорожки вдоль проезжей части и тактильной плитки для слепых и слабовидящих вблизи остановочных павильонов. Представители  компании-подрядчика добавили, что им осталось только  установить несколько дорожных знаков, подключить светофоры и объект будет готов к сдаче в эксплуатацию.
Дорога на улице Героев Тулы ремонтируется уже второй год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом этапе подрядчик выполнил работу по выносу многочисленных коммуникаций из зоны строительства.  В этом году компания приступила к укладке нового асфальта протяженностью 2,8 км. При этом проезжую часть расширили с двух до четырех полос. Обновление проезжей части на этой улице позволит соединить северный выезд из города с федеральной трассой Р-228 и вывести значительную часть транзитного трафика за черту Волгограда, минуя городские кварталы. 
Справка. В  рамках национально проекта «Безопасные и качественные дороги» до 2024 года в Волгоградской области планируется привести в порядок более 1,9 тысячи километров дорог региона, на эти цели предусмотрен 31 миллиард рублей. В нормативное состояние должны быть приведены 85% дорог Волгограда и Волжского, а также 50% региональной сети.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Общество
26.11.2019 15:57
Общество 26.11.2019 15:57
3929 4 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 14:43
Общество 26.11.2019 14:43
937 1 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 13:27
Общество 26.11.2019 13:27
1558 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 12:01
Общество 26.11.2019 12:01
810 6 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 11:36
Общество 26.11.2019 11:36
430 7 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 11:15
Общество 26.11.2019 11:15
2269 17 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 10:35
Общество 26.11.2019 10:35
911 Обсудить

0
Далее
Общество
26.11.2019 10:06
Общество 26.11.2019 10:06
10228 15 Обсудить

0
Далее
Общество
25.11.2019 20:56
Общество 25.11.2019 20:56
3144 22 Обсудить

0
Далее
Общество
25.11.2019 18:02
Общество 25.11.2019 18:02
4591 10 Обсудить

0
Далее
Общество
25.11.2019 15:49
Общество 25.11.2019 15:49
3339 23 Обсудить

0
Далее
Общество
25.11.2019 12:22
Общество 25.11.2019 12:22
2530 4 Обсудить

0
Далее
Общество
25.11.2019 12:13
Общество 25.11.2019 12:13
8217 20 Обсудить

0
Далее
Общество
25.11.2019 11:06
Общество 25.11.2019 11:06
13003 8 Обсудить

0
Далее
Общество
24.11.2019 21:47
Общество 24.11.2019 21:47
3629 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:19
Комиссия по нацпроектам Волгоградской облдумы оценила качество закатанных в новый асфальт дорогСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде с мошенницы взыскивают маткапитал за "фейковую" двойнюСмотреть фотографии
17:07
Волгоград в пятерке худших городов России по качеству жизниСмотреть фотографии
16:52
Под Волгоградом по следам загрязненных нефтью волжских берегов возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
16:23
«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton»Смотреть фотографии
15:58
Бизнесмены признались, что сгорело на складе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде моральный вред за утерянные "Почтой России" посылки оценили в 1 тысячу рублейСмотреть фотографии
14:43
Волгоградцы выпросили новый пешеходный переходСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде продавцу-миллионеру грозит тюрьма за подделку аксессуаров для смартфоновСмотреть фотографии
13:27
Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Крупный пожар на складе лакокрасочных материалов под Волгоградом ликвидированСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
В Волгоградской области пенсионер расстрелял грибника из-за конфликта в лесуСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде конкуренция на рынке труда и зарплаты держат жителей "в тонусе"Смотреть фотографии
12:25
Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотиныСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде из-за скандала с увольнением тренера на улице оказались юные боксерыСмотреть фотографии
12:05
Конкурс журналистов и блогеров: отправляемся «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
12:01
С Нулевой продольной в Волгограде вывезли ели в бетонных кадушкахСмотреть фотографии
11:37
Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцу с рассеянным склерозом не выдавали дорогой препаратСмотреть фотографии
11:15
Чиновники Волгоградской области сэкономили на новогодних конфетках деткамСмотреть фотографии
10:35
Мороз крепчает: волгоградские дороги защищают от гололедицыСмотреть фотографии
10:06
Депутаты и чиновники Волгоградской области скрыли доходов на 20 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:56
Энергетики назвали причину резкого отключения света в Краснослободске под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом полыхает склад лакокрасочных материаловСмотреть фотографииCмотреть видео
09:13
В Волгограде задержан водитель Hyundai IX35, скрывшийся с места смертельной аварииСмотреть фотографии
20:56
Краснослободск под Волгоградом резко погрузился во тьмуСмотреть фотографии
20:44
Сбил насмерть человека: В Волгограде идет розыск водителя Hyundai IX35Смотреть фотографии
18:38
Суд поставил точку в деле об убийстве утюгом из-за предложения продать награды дедаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УКСмотреть фотографии
17:57
Первый замгубернатора Волгоградской области проконтролирует миллиардный проект Минкомсвязи РФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 