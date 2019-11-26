Чиновники Волгоградской области сэкономили на новогодних конфетках деткам

Общество 26.11.2019 11:15
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26.11.2019 11:15
Вес новогодних подарков, которые получат дети Волгоградской области в этом году, будет меньше прошлогоднего. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комитет образования и науки завершил закупку 1131174 подарочных наборов со сладостями – контракт будет заключен с индивидуальным предпринимателем, который снизил начальную стоимость контракта почти в два раза - до 8 миллионов 821 тысячи рублей, оставив «за бортом» традиционного поставщика конфет – кондитерскую фабрику «Конфил». Если в прошлом году вес новогодних подарков составлял не менее 510 граммов, то в этом году наборы «похудеют» до 490 граммов. Изменилось и количество конфет в упаковке – не менее 43 штук вместо 44 в прошлом году. Что касается содержимого подарочных наборов, то оно осталось, по сути, прежним. Так, в наборе должна быть всего одна шоколадка, зефир, вафли, а все остальное – это карамельки и помадки. Причем в некоторых конфетах допускается присутствие заменителя молочного жира. К слову, в этом году конфеты будут хотя бы без "патриотической" обертки. А вот в 2017 году чиновники комитета заказывали шоколад молочный с желейной начинкой в упаковке с изображением Родины-матери.
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