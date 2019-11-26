Общество

Мороз крепчает: волгоградские дороги защищают от гололедицы

Общество 26.11.2019 10:35
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26.11.2019 10:35


Первую в текущем осенне-зимнем сезоне обработку и очистку сложных участков дорожной сети Волгограда от гололеда провели муниципальные службы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, на проезжую часть волгоградских улиц нанесено около 35 тонн песко-соляной смеси. Работы начались после установления в областном центре морозной погоды и ночных туманов, которые могут привести к образованию на дорожном полотне гололедицы.
В ночь на 26 ноября комбинированные дорожные машины, оборудованные устройствами для нанесения сухих противогололедных реагентов, провели обработку сложных участков дорожной сети во всех районах города. В первую очередь реагент нанесли на спуски и подъемы, а также на проезжую часть мостов и путепроводов. 
Администрация Волгограда обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, перестроить режим вождения с учетом погодных условий, использовать автотранспорт, оборудованный зимними шинами, в случае непогоды  с  пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с  работающей на дорогах спецтехникой.

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