В Волгоградской области увеличили в два раза траты на сотовую связь для чиновников





Услуги сотовой связи для государственных нужд органов исполнительной власти заказал комитет информационных технологий Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Аукционную документацию на проведение закупки подписал временно осуществляющий полномочия председателя комитета Алексей Кидалов. Максимальная стоимость контракта – около 6,3 миллионов рублей. На эту сумму планируется обеспечить комплектом услуг сотовой связи 450 сим-карт плюс 100 сим-карт должны числиться в резерве. Зона предоставления услуг – Волгоград, Волгоградская область, Россия и иностранные государства, срок действия контракта – весь следующий год. Традиционные требования к связи – роуминг, наличие высокоскоростного 4G интернета на базе USB, круглосуточный режим предоставления услуг и т.д. Также в техническом задании числится пункт об оказании услуг по предоставлению сотовой связи на сим-карты, которые числятся в Волгограде, Москве и Брянске.

Интересно, что в прошлом году на обеспечение сотовой связью чиновников администрации Волгоградской области было потрачено около 3 миллионов рублей – почти в 2 раза меньше. Причем количество абонентов было таким же – 450 человек.



