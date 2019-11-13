Стрелкам часов на вокзале в Волгограде сделали "маникюр"





На железнодорожном вокзале Волгоград-1 завершилась реставрация часовой башни. В ходе работ специалисты усилили каркас часового панно. Стрелки часов были очищены от внешних загрязнений и покрыты специальным устойчивым лакокрасочным покрытием, рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги. Работы продолжались несколько месяцев.

Вокзальные часы – одна из достопримечательностей волгоградского вокзального комплекса Волгограда. Они были установлены в 1959 году. Электромеханический часовой механизм состоит из четырех не зависящих друг от друга частей. Диаметр циферблата составляет 4 м, длина минутной стрелки - 2,5 м.



