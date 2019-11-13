Стрелкам часов на вокзале в Волгограде сделали "маникюр"

Общество 13.11.2019 15:10
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13.11.2019 15:10
На железнодорожном вокзале Волгоград-1 завершилась реставрация часовой башни. В ходе работ специалисты усилили каркас часового панно. Стрелки часов были очищены от внешних загрязнений и покрыты специальным устойчивым лакокрасочным покрытием, рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги. Работы продолжались несколько месяцев.
Вокзальные часы – одна из достопримечательностей волгоградского вокзального комплекса Волгограда. Они были установлены в 1959 году. Электромеханический часовой механизм состоит из четырех не зависящих друг от друга частей. Диаметр циферблата составляет 4 м, длина минутной стрелки - 2,5 м.
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