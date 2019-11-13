МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

Телеком 13.11.2019 12:04 Новости компаний
232 0
13.11.2019 12:04 Новости компаний
МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoTCat-NB2 в 59 регионах России, в том числе и в Волгограде, сообщила Иа «Высота 102» пресс-служба компании.
Технология NB-IoTCat-NB2 обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей». Главные преимущества NB-IoT— большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала, что позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутреннейконструкцией и в подвальных помещениях.
«Теперь наш “Интернет вещей”в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.
Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты МегаФона провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала DualHARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с, что в ряде случаев позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.
По данным исследовательского агентства AC&MConsulting на начало 3 квартала 2019 года МегаФон обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ –с 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома рекомендуется оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии.
Среди IoT-решений МегаФона особое место занимают социально значимые проекты. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». В Тюмени и Нижневартовске IoT МегаФона используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и ЧелябинскаSIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.
О других проектах МегаФона в области «Интернета вещей» можно узнать из видеоролика.
Реклама
Фестиваль «Подружись с искусственным интеллектом» объединил увлеченных школьников12.11.2019 16:08
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall11.11.2019 15:47
Контроль техники безопасности: «Ростелеком» запускает «умные каски»11.11.2019 12:57
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»08.11.2019 15:39
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT® — только в Wink на UFC ТВ07.11.2019 16:59
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС07.11.2019 15:25
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связи06.11.2019 16:47
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии06.11.2019 10:04
Контакты с клиентами под контролем: эффективно интегрируем мобильную связь с CRM31.10.2019 15:40
Волгоградский политех вышел в полуфинал чемпионата по мира по программированию31.10.2019 12:34
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи30.10.2019 11:22
МегаФон: на что потратить 30% кэшбэка28.10.2019 11:10
Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастов25.10.2019 11:15
Смотреть коллекцию Wink и получить интернет в подарок23.10.2019 14:22
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще21.10.2019 09:14
Реклама