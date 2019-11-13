Телеком

МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

Телеком 13.11.2019 12:04 Новости компаний
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13.11.2019 12:04 Новости компаний


МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoTCat-NB2 в 59 регионах России, в том числе и в Волгограде, сообщила Иа «Высота 102» пресс-служба компании.
Технология NB-IoTCat-NB2 обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей». Главные преимущества NB-IoT— большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала, что позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутреннейконструкцией и в подвальных помещениях.
«Теперь наш “Интернет вещей”в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.
Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты МегаФона провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала DualHARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с, что в ряде случаев позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.
По данным исследовательского агентства AC&MConsulting на начало 3 квартала 2019 года МегаФон обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ –с 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома рекомендуется оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии.
Среди IoT-решений МегаФона особое место занимают социально значимые проекты. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». В Тюмени и Нижневартовске IoT МегаФона используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и ЧелябинскаSIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.
О других проектах МегаФона в области «Интернета вещей» можно узнать из видеоролика.

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