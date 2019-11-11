Жители хутора в Волгоградской области боятся сгореть в своих домах





Коллективные жалобы в прокуратуру и госжилинспекцию направлены жителями хутора Песковатка Городищенского района Волгоградской области в связи с постоянными отключениями электроэнергии. Как рассказали ИА "Высота 102" жители населенного пункта, примерно с середины октября в их домах начались "дискотеки" - в день перебои со светом случаются до 15 раз. "Мы боимся за бытовую технику, которая может выйти из строя из-за постоянного отключения света. Но гораздо страшнее, если из-за перебоев с электричеством замкнет проводку и вспыхнет пожар, а мы, если не сгорим в своих домах, можем остаться на улице", - говорят хуторяне.

По словам жителей, проблемы с электричеством в хуторе Песковатка, а также, как утверждают люди, и в других населенных пунктах Городищенского района начались после того, как на столбах стали устанавливать новые приборы учета. "Для многих это стало сюрпризом. Приехали рабочие, залезли на столб, что-то там установили. Мы эти приборы учета в глаза не видели, может, их сделали где-то в гараже. Нашего согласия никто не спрашивал, никаких договоров мы не заключали. Когда мы стали жаловаться в электросетевую организацию на перебои с электричеством, нам заявили, что это все оттого, что мы не получили пульты от этих счетчиков и стали настоятельно требовать, чтобы мы это сделали в ближайшее время", - рассказывают люди. При этом некоторые жители, которые эти пульты все-таки получили, улучшений в электроснабжении своих домов не заметили – свет гаснет по несколько раз в день.

По словам жителей Песковатки, их особенно возмущает отношение энергетиков и к людям, и к своим обязанностям. "Даже, если эти счетчики-"скворечники" и необходимо устанавливать, людям нужно все сначала объяснить, а не требовать заключения договоров после того, как они уже на столбах появились", - говорят они.

Жители хутора Песковатка обратились с заявлением и в ПАО "Волгоградэнергосбыт". Единственный ответ пришел им именно из этой организации о передаче их обращения в МРСК-Юга – Россети Юг. Соответствующий редакционный запрос в это ведомство отправило ИА "Высота 102". И вот что ответили редакции в волгоградском филиале Россети-Юг.

"Отключения электроэнергии в домах жителей х. Песковатка Городищенского района связаны с введением ограничения мощности энергопотребления. Реестры на введение ограничения мощности до уровня договорной формирует гарантирующий поставщик электроэнергии (ПАО "Волгоградэнергосбыт") и направляет в сетевую компанию. Данные лимиты потребления мощности прописываются гарантирующим поставщиком в индивидуальных договорах на энергоснабжение каждого потребителя. Старые нормативы энергопотребления в 3-5 кВт вводились десятилетия назад, когда энерговооруженность каждой квартиры или домовладения была незначительной: не было еще электрочайников, сплит-систем и прочей современной бытовой техники. Технический прогресс увеличил потребность каждой семьи в дополнительной электрической мощности. Однако потребители не спешат обращаться с заявлением на увеличение мощности, продолжая обслуживаться по старым договорам, где зафиксирована мощность в 2-3 раза ниже реально потребляемой", - говорится в ответе. Далее в компании рекомендовали в ладельцам устаревших договоров с низким лимитом мощности и тем потребителям, чья оснащенность энергоемкой техникой превышает договорную, обратиться в сетевую компанию с заявлением об увеличении мощности. "Своевременное уведомление энергетиков о необходимости увеличения мощности энергопотребления позволит составить корректный прогноз суммарного увеличения потребления электрической энергии, спланировать ремонтную кампанию, своевременно провести реконструкцию объектов или увеличение мощности, а значит повысить качество электроснабжения", - сообщили в организации. И уточнили, что "ув еличение мощности осуществляется в зависимости от наличия технических возможностей в срок от 3 дней до 4 месяцев. При однократном обращении по поводу увеличения мощности до 15 кВт стоимость технологического присоединения составит 550 рублей". В компании, кстати, заверили, что установка новых счетчиков никак не связана с мероприятиями по ограничению мощности энергопотребления.

Между тем, жители Песковатки рассказали ИА "Высота 102", что никаких письменных уведомлений о необходимости заключить новые договоры они не получали. "Энергетики сначала создают нам проблемы, а потом заставляют нас их решать. Старые договоры имеют законную силу до заключения новых, поэтому они должны выполнять свои обязательства по отношению к потребителям, прописанные в этих документах. Мы считаем такие действия не иначе как шантажом. И будем защищать свои права", - так настроены хуторяне.





