В Волгограде полицейские в честь своего праздника организовали мини-парад













Мероприятие было посвящено предстоящему празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел, который будет отмечаться 10 ноября.





Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в своеобразном мини-параде приняли участие командиры и личный состава подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области, войск национальной гвардии, курсанты, слушатели и преподавательский состав Волгоградской академии МВД России, представители добровольных народных дружин, казачества, учащиеся специализированных полицейских классов.





На разводе присутствовали начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко и губернатор Андрей Бочаров. Отличившимся в службе сотрудникам были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

















Сегодня на площади Павших Борцов прошел открытый строевой смотр средств подразделений полиции, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка.