Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT® — только в Wink на UFC ТВ

Телеком 07.11.2019 16:59
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07.11.2019 16:59
Турнир UFC Fight Night®, главным противостоянием которого станет бой россиянина Забита Магомедшарипова и американца Келвина Кэттера, пройдет 9 ноября в Москве на ЦСКА Арене. Турнир в полном объеме и в прямом эфире будет транслироваться только на телеканале UFC ТВ, который доступен только в Wink и Интерактивном ТВ от «Ростелекома», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
Телеканал UFC ТВ представлен в Wink и Интерактивном ТВ на эксклюзивных условиях и вещает круглосуточно. Зрители телеканала увидят не только основные бои UFC Fight Night®, но и трансляцию ранних прелимов. Начало трансляции — 19:00 по московскому времени, турнир будет доступен в записи для поклонников смешанных единоборств, которые не смогут посмотреть прямой эфир.
Главным событием вечера станет бой тяжеловесов Александра Волкова (30-7-0; #7 в рейтинге тяжелой весовой категории) и Грэга Харди (5-1-0; не входит в топ-15 рейтинга), который пройдет в формате трех раундов по пять минут с минутным перерывом. Главным противостоянием турнира будет бой россиянина Забита Магомедшарипова (17-1-0; #5 в рейтинге полулёгкого веса), который впервые выступит под эгидой UFC в России, и американца Келвина Кэттера (20-3-0; #11 в рейтинге полулёгкого веса). Бой продлится 3 раунда.
Круглосуточный канал UFC ТВ начал вещание 20 апреля 2019 года. Канал производит Медиа-Телеком — совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы — по эксклюзивному соглашению с UFC. Эфир телеканала полностью посвящен UFC — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам.
Wink — это цифровая платформа впечатлений, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера, есть приложения в SmartTV, AndroidTV и AppleTV. Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром (пауза, перемотка, просмотр с начала). Расписание телеканала и все бои доступны на платформе.
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