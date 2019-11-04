Общество

Волгоград начинает отмечать День народного единства

Общество 04.11.2019 09:28
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04.11.2019 09:28

Сегодня Волгоград вместе со всей Россией отмечает государственный праздник - День народного единства, сообщает ИА «Высота 102». День народного единства празднуется ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник учрежден в честь важного исторического события-освобождения народным ополчением Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Накануне праздника в Казанском соборе митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил вечернее Богослужение. 

Основные праздничные мероприятия в Волгограде, как и было заявлено ранее, развернутся сегодня в Царицынском парке, у интерактивного музея. Здесь уже начинает работу сельскохозяйственная ярмарка «Дары родного края», а на 12 часов запланировано начало концерта с участием танцевальных и вокальных коллективов, будут работать интерактивные площадки, а также познавательная викторина на знание культурных традиций народов, населяющих Волгоградскую область. 
  
4 ноября (22 октября по старому стилю) в 1612 году народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию. Первым в освобожденную Москву вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. В 1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, что 4 ноября – это государственный праздник, день Казанской иконы Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть до социалистической революции 1917 года.

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