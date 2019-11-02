В Волгограде дорожная спецтехника выходит в зимний патруль

Общество 02.11.2019 10:06
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02.11.2019 10:06
С первыми ночными заморозками к патрулированию улиц Волгограда приступила муниципальная спецтехника. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, комбинированные дорожные машины регулярно объезжают городские территории, дежурные автомобили рассредоточены по всем районам областного центра и в случае образования гололедицы готовы к обработке проезжих частей песко-соляной смесью.
На особом контроле дорожников – участки с крутыми и затяжными подъёмами, резкими поворотами и узкой проезжей частью, - таких в черте города насчитывается до двадцати. Специализированные службы просят автолюбителей не бросать транспорт у обочин дорог.
Потребность Волгограда в противогололедных материалах обеспечена на 100%. Всего заготовлено около 65 тысяч тонн песко-соляной смеси. Резервные оперативные запасы созданы во всех городских районах.
На базах МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» сейчас занимаются переоборудованием спецтехники для работы в зимних условиях. К распоряжении муниципальных предприятий 80 КДМ, по 20 механических щёток, самосвалов и погрузчиков, а также автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, снегопогрузчики и другое оборудование, - всего более 160 единиц.
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