В Волгограде дорожная спецтехника выходит в зимний патруль





С первыми ночными заморозками к патрулированию улиц Волгограда приступила муниципальная спецтехника. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, комбинированные дорожные машины регулярно объезжают городские территории, дежурные автомобили рассредоточены по всем районам областного центра и в случае образования гололедицы готовы к обработке проезжих частей песко-соляной смесью.

На особом контроле дорожников – участки с крутыми и затяжными подъёмами, резкими поворотами и узкой проезжей частью, - таких в черте города насчитывается до двадцати. Специализированные службы просят автолюбителей не бросать транспорт у обочин дорог.

Потребность Волгограда в противогололедных материалах обеспечена на 100%. Всего заготовлено около 65 тысяч тонн песко-соляной смеси. Резервные оперативные запасы созданы во всех городских районах.

На базах МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» сейчас занимаются переоборудованием спецтехники для работы в зимних условиях. К распоряжении муниципальных предприятий 80 КДМ, по 20 механических щёток, самосвалов и погрузчиков, а также автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, снегопогрузчики и другое оборудование, - всего более 160 единиц.



