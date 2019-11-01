Общество 01.11.2019 10:30
2401 4
01.11.2019 10:30
На проблемы жителей дома №123 по проспекту Жукова в Волгограде, наконец, обратили внимание власти и надзорные органы. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, после выхода публикации "Греемся от кирпичей": в ничейном доме в Волгограде не начинался отопительный сезон" своим вниманием их, наконец, почтили чиновники администрации, районной прокуратуры и даже депутаты областной думы. Правда, пока никаких улучшений ситуации люди не наблюдают. «Яма по-прежнему раскопана, оттуда бьет вода, батареи в нашем доме еле потеплели. Это не отопление. Мы по-прежнему замерзаем. Сейчас вот приехали снова рабочие, говорят, будут менять трубу, посмотрим, что из этого выйдет», - говорят люди.
Предпринятые попытки чиновников районной администрации в авральном порядке решить вопрос с выбором управляющей компании также шокировали волгоградцев. «В районной администрации две недели назад нам обещали провести собрание жильцов. После сюжета о нашей проблеме 30 октября уже вечером в полной темноте на дверях подъездов развесили объявления о том, что общее собрание жильцов пройдет 31 октября в 16-00, когда в основном все люди на работе. Естественно, пришли несколько человек. Общались уже в темноте, на улице, на холодном ветру. Оказалось, собрали жильцов, чтобы услышать, чтобы мы дали согласие на выбор новой УК - «МУК». Раньше нам чиновники обещали, что предложат несколько компаний. Теперь вариантов у нас не остается. При этом мы говорили о проблемах с отоплением в нашем доме, что у нас вся отопительная система практически не работает. Представитель УК пообещал, что все сделают. Но мы слышали, что муниципальная управляющая компания подбирает под себя весь город, не верится, что наши проблемы решат», - рассказали волгоградцы.
Напомним, в доме №123 по проспекту Жукова так и не начался отопительный сезон. Рядом с домом «рванули» трубы, «Концессии теплоснабжения» до сих пор не могут устранить аварию. Люди связывают свои проблемы и с отсутствием управляющей компании. Уже более года назад УК «ЖКХ Дзержинского района» отказалась от пятиэтажки, однако платежи с людей собирает. Пятиэтажку еще в середине 80-х годов признавали непригодной для жизни из-за разваливающихся стен, однако за прошедшие годы дом «помолодел» и «выздоровел» в понимании чиновников, которые не считают его аварийным.
Реклама
Популярное по теме
20.10.2019 21:02
46004 127
23.10.2019 07:06
21288 19
В павильонах семьи экс-депутата Волгоградской гордумы незаконно продавали пиво, цветы и фастфуд01.11.2019 13:56
«Переобуть» машины настоятельно советует ГАИ автолюбителям Волгоградской области01.11.2019 12:20
В Волгограде участница пикета мерзла ради противников мусорного полигона в Архангельске01.11.2019 11:05
В Волжском жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир31.10.2019 18:20
Коты не ваши: СТС требует с волгоградских предпринимателей компенсацию за своих мультгероев31.10.2019 16:40
В Волгоградской области после пожаров 2010 года до сих пор не могут построить пожарные депо31.10.2019 16:02
Первый снег выпал на севере Волгоградской области31.10.2019 11:14
В Волгограде рассмотрят жалобу на возможные приписки на выборах после вмешательства Генпрокуратуры РФ31.10.2019 11:00
Александре Пахмутовой присвоили звание Почетного гражданина Волгоградской области31.10.2019 10:11
СК России: Волгоградская область под прицелом телефонных мошенников-следователей30.10.2019 20:45
ПДД написаны «кровью»: как полицейские в Волгоградской области вразумляли водителей30.10.2019 12:00
Впервые на «Волгоград Арене» соберутся дипломаты, политики и эксперты из 40 стран мира30.10.2019 10:19
В Волгоградской области сегодня может выпасть первый снег30.10.2019 09:04
В Волгограде определили список аварийных домов для переселения в 2020 году29.10.2019 13:24
Пробкам на Волжской ГЭС осталось жить несколько дней29.10.2019 11:55
Реклама