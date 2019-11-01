Общество

Жителям ничейного дома в Волгограде предложили избавиться от коммунальных мук с помощью «МУК»

Общество 01.11.2019 10:30
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01.11.2019 10:30


На проблемы  жителей дома №123 по проспекту Жукова в Волгограде, наконец, обратили внимание власти и надзорные органы. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, после выхода публикации "Греемся от кирпичей": в ничейном доме в Волгограде не начинался отопительный сезон" своим вниманием их, наконец, почтили чиновники администрации, районной прокуратуры и даже депутаты областной думы. Правда, пока никаких улучшений ситуации люди не наблюдают. «Яма по-прежнему раскопана, оттуда бьет вода, батареи в нашем доме еле потеплели. Это не отопление. Мы по-прежнему замерзаем. Сейчас вот приехали снова рабочие, говорят, будут менять трубу, посмотрим, что из этого выйдет», - говорят люди. 
Предпринятые попытки чиновников районной администрации в авральном порядке решить вопрос с выбором управляющей компании также шокировали волгоградцев. «В районной администрации две недели назад нам обещали провести собрание жильцов. После сюжета о нашей проблеме 30 октября уже вечером в полной темноте на дверях подъездов развесили объявления о том, что общее собрание жильцов пройдет 31 октября в 16-00, когда в основном все люди на работе. Естественно, пришли несколько человек. Общались  уже в темноте, на улице, на холодном ветру. Оказалось, собрали жильцов, чтобы услышать, чтобы мы дали согласие на выбор новой УК - «МУК». Раньше нам чиновники обещали, что предложат  несколько компаний. Теперь вариантов у нас не остается. При этом мы говорили о проблемах с отоплением в нашем доме, что у нас вся отопительная система практически не работает. Представитель УК пообещал, что все сделают. Но мы слышали, что муниципальная управляющая компания подбирает под себя весь город, не верится, что наши проблемы решат», - рассказали волгоградцы. 
Напомним, в доме №123 по проспекту Жукова так и не начался отопительный сезон. Рядом с домом «рванули» трубы, «Концессии теплоснабжения» до сих пор не могут устранить аварию. Люди связывают свои проблемы и с отсутствием управляющей компании. Уже более года назад УК «ЖКХ Дзержинского района» отказалась от пятиэтажки, однако платежи с людей собирает. Пятиэтажку еще в середине 80-х годов признавали непригодной для жизни из-за разваливающихся стен, однако за прошедшие годы дом «помолодел» и «выздоровел» в понимании чиновников, которые не считают его аварийным. 

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