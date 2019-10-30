Общество

СК России: Волгоградская область под прицелом телефонных мошенников-следователей

Общество 30.10.2019 20:45
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30.10.2019 20:45


Рост случаев телефонных мошенничеств с участием лиц, которые представляются сотрудниками Следственного комитета России и других государственных структур, отмечается в различных регионах страны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение СК РФ.  
Неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы». Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда. 
«Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших», - говорится в сообщении Следственного комитета РФ. 
Отмечается, что подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. СК России просит граждан проявлять бдительность. Особое внимание необходимо пожилым людям, которые наиболее подвержены этому виду мошенничества. 
 

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